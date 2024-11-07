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«Я совершил кучу ошибок. Особенно кадровых». Правила менеджмента учредителя группы ТАС Сергея Тигипко. Интервью на Саммите CEO

Марина Тупчиенко
Марина Тупчиенко
Forbes

4 хв читання

Сергій Тігіпко /Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Сергей Тигипко, «Саммит СЕО» 2024 Фото Сергей Пириев для Forbes Ukraine

Как снизить возможность ошибки при выборе руководителя? Кто самый эффективный менеджер? Сколько времени нужно, чтобы его оценить? Об этом на форуме Саммит СЕО от Forbes Ukraine владелец группы TAS Сергей Тигипко, 64, рассказал соучредителю шведско-украинского проекта DYB Игорю Гуту

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Сергей Тигипко более 30 лет в крупном бизнесе. Он создал одну из крупнейших финансово-промышленных групп Украины с активами в банковской сфере, машиностроении, агро, логистике и недвижимости.

В военное время группа TAS, которой владеет Тигипко, продолжает расти. В Австрии – создала СП по производству модульных вагонов. В Украине – приобрела Idea Bank.

У Тигипко – огромный опыт управления бизнесом и поиска топ-менеджеров. О главных принципах он рассказал гостям Саммита CEO 2024 от Forbes Ukraine.

Какова архитектура системы управления группы ТАС? И как она помогает определять фокус?

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