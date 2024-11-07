«Я зробив купу помилок. Особливо кадрових». Правила менеджменту засновника групи ТАС Сергія Тігіпка. Інтерв’ю на Саміті CEO

Як зменшити можливість помилки при виборі керівника? Хто найефективніший менеджер? Скільки часу потрібно, щоб його оцінити? Про це на форумі Саміт СЕО від Forbes Ukraine власник групи TAS Сергій Тігіпко, 64, розповів співзасновнику шведсько-українського проєкту DYB Ігорю Гуту

Сергій Тігіпко понад 30 років у великому бізнесі. Він створив одну з найбільших фінансово-промислових груп в Україні з активами у банківській сфері, машинобудуванні, агро, логістиці та нерухомості.

У воєнний час група TAS, якою володіє Тігіпко, продовжує зростати. В Австрії – створила СП з виробництва модульних вагонів. В Україні – придбала Idea Bank.

У Тігіпка – величезний досвід управління бізнесом і пошуку топменеджерів. Про головні принципи він розповів гостям Саміту CEO 2024 від Forbes Ukraine.

Яка архітектура системи управління групи ТАС? І як вона допомагає визначати фокус?