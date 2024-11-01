«Планы на 10 лет – капитализация более $10 млрд». Интервью с основателем и СЕО МХП Юрием Косюком для спецпроекта Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»

Основатель и СЕО второй по выручке аграрной компании Украины Юрий Косюк, 56, более пяти лет осуществляет трансформацию бизнес-модели МХП. Ее цель – приблизиться к тарелке клиента, превратив крупнейшего производителя курятины в кулинарную компанию. Каковы успехи

Этот материал – часть спецвыпуска журнала Forbes Ukraine «Кто есть кто в украинском бизнесе»: «портреты» 303 СЕО ведущих компаний Украины в 33 отраслях экономики, или основательный путеводитель по украинскому миру лидеров бизнеса.

За два года большой войны крупнейший производитель и экспортер курятины в Украине МХП увеличил годовые инвестиции в 1,8 раза, до $263 млн. Большая часть из них – инвестиции в развитие кулинарного бизнеса. Кулинарная модель предполагает, что производство курятины, приносящей МХП 60% выручки, станет лишь частью бизнес-цепочки. Конечный продукт – это еда, готовая или полуфабрикаты.