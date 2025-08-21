Forbes Digital підписка
Перелом на рынке труда. Реальные зарплаты уже не растут, количество увольнений увеличилось. Исследование Forbes Ukraine

Официальные статистические данные об оплате труда выходят с большим опозданием. Однако финансовую отчетность компании представляют значительно быстрее. Аналитический отдел Forbes Ukraine решил не ждать данных Госстата и исследовал финансовую отчетность полутора тысяч крупных компаний за ІІ квартал с ресурса YouControl. Результаты показали перелом тренда на рынке труда

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні