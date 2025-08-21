Офіційні статистичні дані про оплату праці виходять із великим запізненням. Проте фінансову звітність компанії подають значно швидше. Аналітичний відділ Forbes Ukraine вирішив не чекати дані Держстату і дослідив фінансову звітність півтори тисячі великих компаній за ІІ квартал із ресурсу YouControl. Результати показали злам тренду на ринку праці