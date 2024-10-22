Агрохолдинг «Нибулон» планирует использовать ИИ для удешевления гуманитарного разминирования

Убытки Украины из-за мин и других взрывоопасных предметов достигают $11,2 млрд ежегодно , что сопоставимо с 5,6% ВВП Украины в 2021 году, говорится в исследовании Tony Blair Institute.

Агрохолдинг «Нибулон» сфокусируется на уменьшении себестоимости процесса гуманитарного разминирования за счет ИИ в 2025 году для дальнейшего ускорения возвращения в обращение земель сельскохозяйственного назначения, сообщил директор компании по взаимодействию с органами власти Михаил Ризак.

Ключевые факты

Компания стремится удешевить процесс разминирования, для этого агрохолдинг планирует уделить внимание использованию новейших технологий. Компания уже работает с оборудованием SEFOR с целью трекинга работы саперов.

В ближайших планах «Нибулона» – дальнейшее привлечение ИИ-анализа аэрофотосъемки с целью идентификации наземных мин и ВОП с использованием инструмента Safe Pro Group Inc. Ожидается, что это приведет к снижению себестоимости и ускорению процесса принятия решений посредством понимания реальной ситуации на потенциально загрязненных полях и процессов разминирования в целом.

За год компания в качестве оператора противоминной деятельности вернула 5500 га, или 98% земель филиала «Снигиревский» в Николаевской области. На сегодняшний день это 15% от всех разминированных в Украине земель с 2022 года.

Контекст

Выручка «Нибулона» по итогам 2023 года составила 22,9 млрд грн, что на 51% больше, чем в 2022-м (15,2 млрд грн). Прибыль в 2023 году достигла 309 млн грн против убытка 9,2 млрд грн в 2022-м.

В мае прошлого года «Нибулон» получил от Центра противоминной деятельности Министерства обороны сертификат для проведения работ по гуманитарному разминированию. Саперы агрохолдинга получили право проводить разведку своих территорий. Компания получила пять ключевых сертификатов по направлению, сформировала собственный парк техники для разминирования и запустила инициативы по обучению персонала навыкам нетехнического обследования территорий.

В общей сложности за последний год украинцам вернули в использование почти 35 000 кв. км территорий. На сегодняшний день сертифицировано 56 операторов, количество саперов выросло до более 4000, в полях работает 98 машин для разминирования, по данным Минэкономики.