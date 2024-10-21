monobank переходит на Visa. С 2025 года необанк будет выпускать наиболее массовые карты только на одной платежной системе. Почему mono отказался от Mastercard и что это значит для клиентов

monobank договорился с Visa о долгосрочном сотрудничестве – со следующего года на эту платежную систему перейдут пользователи «черных» и «белых» карт mono, его самых массовых карточных продуктов. Почему украинский необанк сделал выбор в пользу одной платежной системы, несмотря на длительную работу одновременно и с Visa, и с Mastercard

До конца года monobank переведет всех пользователей «черных» и «белых» карт на платежную систему Visa. До этого они работали и на Visa, и на Mastercard. Это наиболее массовые карточные продукты mono. «Черная» – это универсальная карта с кредитным лимитом, «белая» – только дебетовая. Карточки имеют одинаковые тарифы, по обоим продуктам начисляется прибыль на остаток и кэшбек.

Сейчас владельцы этих карт mono на платежной системе Mastercard получают уведомление о необходимости заменить карту. Официального анонса этого изменения на сайте банка нет, однако о переходе «черных» и «белых» карточек на Visa репортеру Forbes подтвердил один из операторов службы поддержки monobank. Карты Mastercard, которые не были переведены на Visa, будут деактивированы до конца 2024 года. На Mastercard остаются премиальные продукты – «железные» и «платиновые» карты.