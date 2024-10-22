Агрохолдинг «Нібулон» планує використати ШІ для здешевлення гуманітарного розмінування

Збитки України через міни та інші вибухонебезпечні предмети досягають $11,2 млрд щорічно , що співставно з 5,6% ВВП України в 2021 році, йдеться у дослідженні Tony Blair Institute.

Агрохолдинг «Нібулон» сфокусується на зменшенні собівартості процесу гуманітарного розмінування завдяки ШІ у 2025 році для подальшого пришвидшення повернення в обіг земель сільськогосподарського призначення, повідомив директор компанії із взаємодії з органами влади Михайло Різак.

Ключові факти

Компанія прагне здешевити процес розмінування, для цього агрохолдинг планує приділити увагу використанню новітніх технологій. Компанія вже працює з обладнанням SEFOR із метою трекінгу роботи саперів.

У найближчих планах «Нібулону» – подальше залучення ШІ-аналізу аерофотозйомки із метою ідентифікації наземних мін і ВНП з використанням інструменту Safe Pro Group Inc. Очікується, що це приведе до зниження собівартості та пришвидшення процесу ухвалення рішень через розуміння реальної ситуації на потенційно забруднених полях і процесів розмінування загалом.

За рік компанія як оператор протимінної діяльності повернула 5500 га, або 98% земель філії «Снігурівська» на Миколаївщині. Станом на зараз це 15% від усіх розмінованих в Україні земель з 2022 року.

Контекст

Виторг «Нібулону» за підсумками 2023 року становив 22,9 млрд грн, що на 51% більше, ніж у 2022-му (15,2 млрд грн). Прибуток у 2023 році досяг 309 млн грн проти збитку 9,2 млрд грн у 2022-му.

У травні минулого року «Нібулон» отримав від Центру протимінної діяльності Міністерства оборони сертифікат для проведення робіт з гуманітарного розмінування. Сапери агрохолдингу отримали право проводити розвідку своїх територій. Компанія отримала п’ять ключових сертифікатів за напрямом, сформувала власний парк розмінувальної техніки та запустила ініціативи із навчання персоналу навичкам нетехнічного обстеження територій.

Загалом за останній рік українцям повернули до використання майже 35 000 кв. км територій. На сьогодні сертифіковано 56 операторів, кількість саперів зросла до понад 4000, у полях працює 98 машин для розмінування, за даними Мінекономіки.