Компания Palantir Technologies зафиксировала рекордную квартальную выручку – более $1 млрд. Это произошло из-за стремительного роста спроса на ее решения со стороны правительства США и коммерческих клиентов. Акции подорожали более чем на 4%, а капитализация превысила $370 млрд, пишет WSJ .

Подробности

Чистая прибыль Palantir во втором квартале достигла $326,7 млн, что более чем вдвое превышает показатель за аналогичный период прошлого года. Общая выручка выросла на 48% – до более чем $1 млрд, что стало самым высоким квартальным результатом с момента IPO компании. Наибольший рост зафиксирован в США: +68%, или $733 млн.

Продажи правительственным структурам США выросли на 53% – до $426 млн, а коммерческие продажи в США – на 93% – до $306 млн.

Компания обновила прогноз на год: ожидает годовую выручку в пределах $4,14–4,15 млрд, а коммерческие продажи в США – свыше $1,3 млрд (+85% в годовом исчислении).

За последние недели Palantir подписала сразу несколько крупных контрактов с Пентагоном. Среди них – продление проекта Maven Smart System более чем на $1 млрд, соглашение на $100 млн с армией США и консолидированный контракт на $10 млрд, закрепляющий статус компании как ключевого поставщика программного обеспечения для Пентагона.

Контекст

Palantir стала одной из самых дорогих компаний индекса S&P 500 по мультипликатору прибыли, хотя аналитики предупреждают о потенциальной переоценке ее акций. Компания имеет сильную поддержку розничных инвесторов и уже обошла по капитализации большинство традиционных американских оборонных подрядчиков.

CEO Алекс Карп назвал этот квартал «аномальным» и заявил, что компания еще не раз «разочарует» критиков.

Бум на ИИ и курс администрации Трампа на сокращение расходов и использование коммерческих технологий дают Palantir преимущество классическим оборонительным гигантам. Однако будущее компании остается чувствительным к изменениям правительственных приоритетов, в частности в вопросах иммиграционной политики, где ее ПО используют в противоречивых проектах.

Palantir Technologies основали в 2003 году Питер Тиль, Алекс Карп и другие.

Запуск Artificial Intelligence Platform (AIP) в 2023 году стал катализатором роста. AIP интегрирует большие языковые модели (LLM) в безопасные среды, позволяя организациям обрабатывать структурированные и неструктурированные данные для принятия решений в реальном времени. Платформа используется в различных областях: от обороны до коммерческих секторов, например для планирования инфраструктуры, анализа сетей и распределения ресурсов.