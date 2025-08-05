Компанія Palantir Technologies зафіксувала рекордний квартальний виторг – понад $1 млрд. Це сталося завдяки стрімкому зростанню попиту на її рішення з боку уряду США та комерційних клієнтів. Акції подорожчали на понад 4%, а капіталізація перевищила $370 млрд, пише WSJ .

Деталі

Чистий прибуток Palantir у другому кварталі досяг $326,7 млн, що більше ніж удвічі перевищує показник за аналогічний період минулого року. Загальний виторг зріс на 48% – до понад $1 млрд, що стало найвищим квартальним результатом з моменту IPO компанії. Найбільше зростання зафіксовано в США: +68%, або $733 млн.

Продажі урядовим структурам США зросли на 53% – до $426 млн, а комерційні продажі в США – на 93%, до $306 млн.

Компанія оновила прогноз на рік: очікує річну виручку в межах $4,14–4,15 млрд, а комерційні продажі у США – понад $1,3 млрд (+85% у річному вимірі).

За останні тижні Palantir підписала одразу кілька великих контрактів із Пентагоном. Серед них – продовження проєкту Maven Smart System на понад $1 млрд, угода на $100 млн з армією США та консолідований контракт на $10 млрд, який закріплює статус компанії як ключового постачальника програмного забезпечення для Пентагону.

Контекст

Palantir стала однією з найдорожчих компаній індексу S&P 500 за мультиплікатором прибутку, хоча аналітики попереджають про потенційну переоцінку її акцій. Компанія має сильну підтримку роздрібних інвесторів і вже обійшла за капіталізацією більшість традиційних американських оборонних підрядників.

CEO Алекс Карп назвав цей квартал «аномальним» і заявив, що компанія ще неодноразово «розчарує» критиків.

Бум на ШІ та курс адміністрації Трампа на скорочення витрат і використання комерційних технологій дають Palantir перевагу над класичними оборонними гігантами. Проте майбутнє компанії залишається чутливим до змін урядових пріоритетів, зокрема в питаннях імміграційної політики, де її ПЗ використовують у суперечливих проєктах.

Palantir Technologies заснували в 2003 році Пітер Тіль, Алекс Карп та інші. Штаб-квартира розташована в Денвері, Колорадо. Palantir спеціалізується на розробці програмного забезпечення для аналізу великих даних (big data analytics).

Запуск Artificial Intelligence Platform (AIP) у 2023 році став каталізатором зростання. AIP інтегрує великі мовні моделі (LLM) у безпечні середовища, дозволяючи організаціям обробляти структуровані та неструктуровані дані для прийняття рішень у реальному часі. Платформу застосовують у різних галузях: від оборони до комерційних секторів, наприклад для планування інфраструктури, аналізу мереж і розподілу ресурсів.