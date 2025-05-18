Архітектор цифрової оборони з капіталізацією у $250 млрд. У чому секрет стрімкого злету Palantir Technologies після майже 20 років збитковості? Розбір The Economist

Поки інші технократи говорять про етику ШІ, CEO Palantir Technologies Алекс Карп відмовляється від традиційного маркетингу та розширює співпрацю з Пентагоном і командою Дональда Трампа. Palantir, яка колись була ізгоєм у Кремнієвій долині, тепер має амбіції стати архітектором цифрової оборони Заходу. В чому формула успіху компанії? Forbes перекладає основне з матеріалу The Economist

Гендиректор Palantir Technologies Алекс Карп часто створює враження людини, яку не надто турбує думка оточення. На одному з останніх заходів для клієнтів він демонстрував свою парадоксальність у манері панк-професора. Він використовував такі слова, як «мастурбація» та «самозадоволення». Критикував Кремнієву долину, хоча й виступав у самому її центрі — Пало-Альто.

Карп скасував інтервʼю з The Economist, хоча раніше входив до ради директорів материнської компанії видання: йому не сподобався огляд книги, співавтором якої він був. Попри те, що The Economist визнало його найкращим CEO 2024 року, Карп залишається чутливим до критики.

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І все ж Palantir Technologies, якою керує Карп, — програмний гігант із капіталізацією в $250 млрд, пронизаний його ментальністю «ми проти всього світу» — лише зміцнює свої позиції. 5 травня Palantir повідомила, що її виторг за перший квартал 2025 року зріс на 39% порівняно з аналогічним періодом минулого року – сьомий квартал поспіль рекордного зростання. Єдиним негативом стало падіння акцій на 12% 6 травня, ймовірно, через те, що темпи зростання не виправдовують п’ятикратного зростання ринкової капіталізації за останній рік. Сам Карп прокоментував це словами: «Palantir у вогні».

Співзасновник і гендиректор Palantir Technologies Алекс Карп під час форуму Hill & Valley Forum 2025, 30 квітня 2025 року, Вашингтон, округ Колумбія. Фото Getty Images

ШІ-буст та оригінальний маркетинг

Успіх Palantir зумовлений двома трендами: розвитком генеративного ШІ та зростанням попиту на розвідувальні та оборонні технології. Компанія допомагає клієнтам впроваджувати ШІ та активно співпрацює із західними спецслужбами, вирізняючись унікальним підходом до масштабування і корпоративної культури.

Palantir заснована у 2003 році, й протягом майже 20 років була збитковою. Все — через дивну бізнес-модель, яка передбачала залучення для роботи з клієнтами великої кількості високооплачуваних інженерів, які вручну створювали програмне забезпечення для розвʼязання індивідуальних проблем. Карп порівнював їх із французькими офіціантами у висококласних ресторанах, які краще за клієнтів знають, що їм потрібно. Згодом напрацювання цих інженерів лягли в основу готових продуктів Palantir, і бізнес почав прибутково масштабуватися.

За останні два роки виторг компанії стрімко зріс, тоді як кількість працівників, яких зараз близько 4000, майже не змінилася. Нова ШІ-платформа Palantir — AIP, яка впорядковує дані клієнтів для роботи з великими мовними моделями, розвивають за тим самим принципом.

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер (ц) та гендиректор Palantir Technologies Алекс Карп (п) у штаб-квартирі Palantir, 27 лютого 2025 року, Вашингтоні, округ Колумбія. Фото Getty Images

Підхід Palantir до зростання такий же неортодоксальний. Компанія не використовує класичний маркетинг. Замість гольфу та обідів зі стейками, вона запрошує клієнтів на «тренувальні табори», де вони можуть протестувати її продукти. Palantir починає з невеликих проєктів для своїх клієнтів, а якщо ті стають успішними – масштабує їх на всю організацію.

Піт Серкен, який керує ланцюгами постачання мережі швидкого харчування Wendyʼs, розповідає, що програмне забезпечення AIP Palantir дозволяє його команді робити за пʼять хвилин те, на що раніше потрібно було 15 людей та день роботи.

Водночас Palantir змушений підтримувати шалені темпи зростання, щоб відповідати ринковим очікуванням. До падіння акцій компанію оцінювали у 56 річних виторгів майбутнього року, тож для збереження позицій необхідно зростати на 50% щороку протягом чотирьох років, каже працівник інвестбанку Jefferies Брент Тілл.

Частково ажіотаж навколо Palantir підігрівається інвесторами з середовища «мем-акцій». Як зауважує аналітик Тілл, нині у Walmart можна придбати футболки з написом «Palantir to the moon».

Ілон Маск, головний виконавчий директор Tesla (л) та Алекс Карп, головний виконавчий директор Palantir Technologies Inc., під час форуму Сенату з питань ШІ, Вашингтон, округ Колумбія, 13 вересня 2023 року. Фото Getty Images

Союзник адміністрації Трампа

Така лояльність ринку до Palantir значною мірою живиться внутрішньою корпоративною культурою — провокативною та нетиповою. Співробітники компанії описують її як місце з мінімальною ієрархією та постійними професійними дискусіями, де суперечки сприймаються як норма. Частково така зухвалість пояснюється залученням компанії до оборонних проєктів і співпраці з розвідувальними службами Заходу — раніше це робило Palantir ізгоєм у Кремнієвій долині.

Навіть сьогодні, коли дедалі більше венчурних інвесторів підтримують розвиток оборонних технологій у США, Алекс Карп називає їх «друзями на гарну погоду», натякаючи на їхню недостатню відданість справі зміцнення оборони Америки.

Натомість Palantir щиро підтримує роботу Ілона Маска в адміністрації Дональда Трампа, зокрема DOGE, а техдиректор Palantir нещодавно розкритикував надмірну бюрократію уряду США. Працівники Palantir сподіваються, що зі скороченням державного апарату компанія отримає від адміністрації Трампа проєкти, повʼязані з DOGE.

Крім того, Алекс Карп зазначив, що Palantir очікує вигідних проєктів у сфері військових технологій. Компанія очолює партнерство з Anduril — новим гравцем на ринку безпілотників — для вдосконалення системи наведення на полі бою. Також Palantir нібито входить до консорціуму, до якого, окрім Anduril, входить і компанія SpaceX Ілона Маска. Цей консорціум претендує на контракт зі створення системи протиракетної оборони «Золотий купол», яку просуває адміністрація Трампа.

Втім, державні контракти Palantir викликають суспільні суперечки. Венчурний інвестор Пол Грем назвав компанію творцем «інфраструктури держави-поліціянта» після появи інформації про їхній контракт у $30 млн на підтримку урядових заходів із посилення міграційного контролю в США.

У Palantir не перепросили за це — навпаки, спробували використати слова Грема для залучення нових співробітників. Представник компанії Wendy’s Майк Зойкен зазначає, що саме така позиція робить Palantir особливою. «Ментальність «ми проти всіх», яку сповідує Карп, формує внутрішню культуру компанії», — каже Зойкен. І додає: «Ми підтримуємо його. Круто, коли хтось чітко заявляє про свою позицію».