Украинская компания «Автомагистраль-Юг» договорилась о привлечении финансирования и технологий от итальянского инфраструктурного гиганта Webuild для восстановления инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба компании.

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Стороны подписали меморандум о сотрудничестве на форуме по восстановлению Украины URC2025 в Риме, где «Автомагистраль-Юг» стала единственным представителем украинской строительной отрасли.

Согласно меморандуму, Webuild обеспечит финансирование, проектирование и передовые технологии, тогда как «Автомагистраль-Юг» будет отвечать за выполнение масштабных инфраструктурных проектов в Украине.

Кроме того, «Автомагистраль-Юг» заключила отдельный меморандум с итальянской компанией Technital, специализирующейся на проектировании инфраструктуры по всему миру.

Контекст

Партнерство с Webuild началось в 2023 году в рамках проектов в Румынии, где итальянская компания реализует, в частности, строительство моста через Дунай.

Webuild работает на глобальном рынке – от Катара до Калифорнии, удерживая около 10% инфраструктурного рынка Румынии. По итогам 2024 года портфель заказов компании достиг €63 млрд, а штат насчитывает 93 000 сотрудников.

Компания «Автомагистраль-Юг» реализовала ряд масштабных проектов в Украине, в частности строительство взлетно-посадочной полосы международного аэропорта Одессы, скоростной трассы Н-31 между Киевом и Днепром, водоема Днестровской ГАЕС – крупнейшей в Европе, магистрального водопровода в Кривом Роге и 600-метрового моста через Десну на трассе «Киев – Чернигов».

В мае 2025 года компания получила контракт на €460 млн для строительства участка скоростной дороги «Арад – Орадя» в Румынии. Ранее «Автомагистраль-Юг» успешно выполнила несколько проектов в Молдове и Румынии, в том числе ремонт автодороги в Трансильвании и реконструкцию аэропорта «Сату-Маре».