Українська компанія «Автомагістраль-Південь» домовилася про залучення фінансування та технологій від італійського інфраструктурного гіганта Webuild для відновлення інфраструктури України, повідомила пресслужба компанії.

Деталі

Сторони підписали меморандум про співпрацю на форумі з відновлення України URC2025 у Римі, де «Автомагістраль-Південь» стала єдиним представником української будівельної галузі.

Згідно з меморандумом, Webuild забезпечить фінансування, проєктування та передові технології, тоді як «Автомагістраль-Південь» відповідатиме за виконання масштабних інфраструктурних проєктів в Україні.

Крім того, «Автомагістраль-Південь» уклала окремий меморандум з італійською компанією Technital, яка спеціалізується на проєктуванні інфраструктури по всьому світу.

Контекст

Партнерство з Webuild почалося у 2023 році в межах проєктів у Румунії, де італійська компанія реалізує, зокрема, будівництво мосту через Дунай.

Webuild працює на глобальному ринку – від Катару до Каліфорнії, утримуючи близько 10% інфраструктурного ринку Румунії. За підсумками 2024 року портфель замовлень компанії сягнув €63 млрд, а штат налічує 93 000 співробітників.

Компанія «Автомагістраль-Південь» реалізувала низку масштабних проєктів в Україні, зокрема будівництво злітно-посадкової смуги міжнародного аеропорту Одеси, швидкісної траси Н-31 між Києвом і Дніпром, водойми Дністровської ГАЄС – найбільшої у Європі, магістрального водогону в Кривому Розі та 600-метрового мосту через Десну на трасі «Київ – Чернігів».

У травні 2025 року компанія отримала контракт на €460 млн для будівництва ділянки швидкісної дороги «Арад – Орадя» в Румунії. Раніше «Автомагістраль-Південь» успішно виконала кілька проєктів у Молдові та Румунії, зокрема ремонт автодороги в Трансильванії та реконструкцію аеропорту «Сату-Маре».