В Украине планируется внедрить европейскую систему компенсации промышленных инвестиций через налоги. В Верховной Раде зарегистрированы два соответствующих законопроекта – №13414 и №13415, сообщила пресс-служба заместителя председателя комитета ВР по вопросам экономического развития Дмитрия Кисилевского.

Подробности

Авторами законопроектов являются народные депутаты Дмитрий Кисилевский, Даниил Гетманцев, Андрей Мотовиловец – всего 55 депутатов из разных фракций и групп.

Инвестиционные проекты, которые можно компенсировать через налоги предприятия, должны быть реализованы в перерабатывающей промышленности.

В частности, компенсации подлежат:

- затраты на строительство инженерных сетей, инженерных сооружений, объектов смежной инфраструктуры;

- затраты на приобретение зданий и сооружений или затраты на их строительство, модернизацию, техническое и/или технологическое переоснащение;

- расходы на приобретение нового оборудования и комплектующих – согласно УКТВЭД;

- расходы на приобретение земельного участка.

Частичная компенсация затрат на реализацию инвестиционных проектов в перерабатывающей промышленности будет осуществляться через следующие налоги: налог на прибыль; импортный НДС на оборудование; импортная пошлина на оборудование; налог на имущество; земельный налог.

Доля инвестиций, которую можно компенсировать через налоги, будет зависеть от объема инвестиционного проекта: от €100 000 до €1 млн – 70%; от €1 млн до €20 млн – 50%; от €20 млн до €50 млн – 30% инвестиций.

Ключевым отличием этой инициативы от других является то, что она будет работать для инвестиций существующих предприятий, а не только новых, отметили авторы инициативы.

Как объяснил Кисилевский, частичная компенсация инвестиций через налоги успешно работает в ЕС. По его словам, благодаря этому инструменту страны ЕС переманили к себе многие украинские промышленные предприятия, которые осуществляли релокацию из зоны боевых действий.

Контекст

Государственная экономическая политика «Сделано в Украине» была провозглашена президентом Владимиром Зеленским в феврале 2024 года. Она включает в себя программы поддержки бизнеса с фокусом на перерабатывающую промышленность.

В частности, для содействия привлечению инвестиций реализуются программы доступных кредитов «5-7-9», грантов до 8 млн грн на переработку, развиваются индустриальные парки, оказывается поддержка проектам со значительными инвестициями (от €12 млн), введено страхование инвестиций от военно-политических рисков.