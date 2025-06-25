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Бізнесу хочуть запропонувати систему компенсації промислових інвестицій через податки. Законопроєкти вже у парламенті

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

В Україні планують запровадити європейську систему компенсації промислових інвестицій через податки. У Верховній Раді зареєстровані два відповідних законопроєкти – №13414 і №13415, повідомила пресслужба заступника голови комітету ВР з питань економічного розвитку Дмитра Кисилевського.

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Деталі

  • Авторами законопроєктів є народні депутати Дмитро Кисилевський, Данило Гетманцев, Андрій Мотовиловець – загалом 55 депутатів із різних фракцій і груп.
  • Інвестиційні проєкти, які можна буде компенсувати через податки підприємства, мають бути реалізовані у переробній промисловості.

Зокрема, компенсації підлягають:

- витрати на будівництво інженерних мереж, інженерних споруд, об’єктів суміжної інфраструктури;

- витрати на придбання будівель і споруд або витрати на їх будівництво, модернізацію, технічне та/або технологічне переоснащення;

- витрати на придбання нового обладнання та комплектуючих – згідно УКТЗЕД;

- витрати на придбання земельної ділянки.

  • Часткова компенсація витрат на реалізацію інвестиційних проєктів у переробній промисловості буде здійснюватись через такі податки: податок на прибуток; імпортний ПДВ на обладнання; імпортне мито на обладнання; податок на майно; земельний податок.
  • Частка інвестицій, яку можна компенсувати через податки, залежатиме від обсягу інвестиційного проєкту: від €100 000 до €1 млн – 70%; від €1 млн до €20 млн – 50%; від €20 млн до €50 млн – 30% інвестицій.
  • Ключовою відмінністю цієї ініціативи від інших буде те, що вона працюватиме для інвестицій наявних підприємств, а не тільки нових, зазначили автори ініціативи.
  • Як пояснив Кисилевський, часткова компенсація інвестицій через податки успішно працює у ЄС. За його словами, завдяки цьому інструменту країни ЄС переманили до себе чимало українських промислових підприємств, які здійснювали релокацію із зони бойових дій. 

Контекст

Державна економічна політика «Зроблено в Україні» була проголошена президентом Володимиром Зеленським у лютому 2024 року. Вона включає програми підтримки бізнесу з фокусом на переробну промисловість. 

Зокрема, для сприяння залученню інвестицій реалізуються програми доступних кредитів «5-7-9», грантів до 8 млн грн на переробку, розвиваються індустріальні парки, надається підтримка проєктам зі значними інвестиціями (від €12 млн), запроваджено страхування інвестицій від воєнно-політичних ризиків.

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