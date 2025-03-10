Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Компании
Дата

Forbes Digital

Поставщик для Lay's и Chipster's. Как релоцированный из Херсона производитель картофеля «Аделаида» научился продавать свой продукт крупным брендам. История

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes

3 хв читання

постачальник картоплі для Lays та Chipsters /Getty Images

Производитель картофеля «Аделаида» инвестировал в восстановление мощностей 120 млн грн за три года. Фото Getty Images

Прослухати матеріал

Прослухати матеріал

07:28 хвилин

x1
  • 1
  • 1.25
  • 1.5
  • 1.75
  • 2
00:00 / 07:28

Фермерское хозяйство «Аделаида» уже около 20 лет поставляет картофель для украинских производителей чипсов: Lay's, Chipster's и «Люкс». Как семейному бизнесу из Херсона удалось построить сотрудничество с крупными переработчиками?

Подарунок для справжніх лідерок та лідерів

Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення

Фермерское хозяйство «Аделаида» основали Сергей и Елена Рыбалко в 1992 году на левобережье Херсонской области. Первым крупным клиентом стала сеть магазинов Metro в 2003 году. Через год-два «Аделаида» поставляла картофель в ведущие сети супермаркетов: «Сільпо», АТБ, Novus и Varus.

Первым производителем чипсов, с которым начала сотрудничать «Аделаида», стал бренд «Люкс». С 2007-го начали сотрудничать с украинским производителем чипсов Chipsterʼs, в 2018-м — с Layʼs. «Надо делать ставку на переработку, поэтому мы заняли нишу выращивания картофеля именно для переработчиков», — говорит основатель «Аделаиды» Сергей Рыбалко, 56.

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Перший випуск 2025 року вже у продажу
Перший випуск 2025 року вже у продажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні