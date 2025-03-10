Поставщик для Lay's и Chipster's. Как релоцированный из Херсона производитель картофеля «Аделаида» научился продавать свой продукт крупным брендам. История

Фермерское хозяйство «Аделаида» уже около 20 лет поставляет картофель для украинских производителей чипсов : Lay's, Chipster's и «Люкс». Как семейному бизнесу из Херсона удалось построить сотрудничество с крупными переработчиками?

Фермерское хозяйство «Аделаида» основали Сергей и Елена Рыбалко в 1992 году на левобережье Херсонской области. Первым крупным клиентом стала сеть магазинов Metro в 2003 году. Через год-два «Аделаида» поставляла картофель в ведущие сети супермаркетов: «Сільпо», АТБ, Novus и Varus.

Первым производителем чипсов, с которым начала сотрудничать «Аделаида», стал бренд «Люкс». С 2007-го начали сотрудничать с украинским производителем чипсов Chipsterʼs, в 2018-м — с Layʼs. «Надо делать ставку на переработку, поэтому мы заняли нишу выращивания картофеля именно для переработчиков», — говорит основатель «Аделаиды» Сергей Рыбалко, 56.