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Переработчики выиграют, фермеры потеряют. Рада может ввести 10% пошлины на экспорт сои и рапса с 1 июля. Какова цена вопроса?

Влада Ясько /из личного архива
Влада Ясько
Forbes
Уляна Букатюк
Уляна Букатюк
Forbes

3 хв читання

мито ріпак та соя /ShutterStock

Потери от введения 10% пошлины на экспорт рапса и сои могут составить до 700 млн грн, по подсчетам Олега Нивьевского Фото ShutterStock

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С 1 июля Верховная Рада может ввести 10% пошлины на экспорт сои и рапса, из которых производится масло. Цель – увеличить объемы переработки и избавиться от статуса сырьевого государства. Риск – падение производства масличных в Украине. Кто больше всего выиграет от введения пошлин?

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До 20 июня Рада может рассмотреть правку о введении пошлин на экспорт сои и рапса, говорит депутат «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский.

13 июня Кисилевский вместе с другим депутатом от СН Андреем Мотовиловцем добавили эту правку во время заседания налогового комитета к уже проголосованному в первом чтении законопроекту о расширении доступа пациентов к лекарственным средствам.

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