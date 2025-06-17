С 1 июля Верховная Рада может ввести 10% пошлины на экспорт сои и рапса, из которых производится масло. Цель – увеличить объемы переработки и избавиться от статуса сырьевого государства. Риск – падение производства масличных в Украине. Кто больше всего выиграет от введения пошлин?

До 20 июня Рада может рассмотреть правку о введении пошлин на экспорт сои и рапса, говорит депутат «Слуги народа» Дмитрий Кисилевский.

13 июня Кисилевский вместе с другим депутатом от СН Андреем Мотовиловцем добавили эту правку во время заседания налогового комитета к уже проголосованному в первом чтении законопроекту о расширении доступа пациентов к лекарственным средствам.