Украина впервые использовала дрон-матку с технологией искусственного интеллекта, сообщил 29 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров.
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Подробности
- Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они автономно обнаруживают и атакуют цели, включая самолеты, системы ПВО и объекты критической инфраструктуры. При дистанции до 100 км дрон может возвращаться для повторного использования.
- Стоимость одной миссии составляет $10 000, что в 300–500 раз дешевле запуска ракеты.
- SmartPilot работает без GPS, используя визуально-инерционную навигацию с камерами, а LIDAR повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно определяет и выбирает цели.
Контекст
За три года объемы производства оружия в Украине выросли в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.
30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров.
Правительство развивает ракетные программы и создание боеприпасов, а частные компании оперативно отвечают на нужды фронта.
В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На дроны выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн уйдет через Агентство оборонных закупок, отметил Умеров.
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