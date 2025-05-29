Подробности

Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они автономно обнаруживают и атакуют цели, включая самолеты, системы ПВО и объекты критической инфраструктуры. При дистанции до 100 км дрон может возвращаться для повторного использования.

Стоимость одной миссии составляет $10 000, что в 300–500 раз дешевле запуска ракеты.

SmartPilot работает без GPS, используя визуально-инерционную навигацию с камерами, а LIDAR повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно определяет и выбирает цели.

Контекст

За три года объемы производства оружия в Украине выросли в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров.

Правительство развивает ракетные программы и создание боеприпасов, а частные компании оперативно отвечают на нужды фронта.

В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На дроны выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн уйдет через Агентство оборонных закупок, отметил Умеров.