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Дешевле ракеты в 500 раз. Украина впервые применила дрон-носитель с искусственным интеллектом (видео)

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

Украина впервые использовала дрон-матку с технологией искусственного интеллекта, сообщил 29 мая министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

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Подробности

  • Дрон-матка доставляет два ударных FPV-дрона на расстояние до 300 км. Они автономно обнаруживают и атакуют цели, включая самолеты, системы ПВО и объекты критической инфраструктуры. При дистанции до 100 км дрон может возвращаться для повторного использования.
  • Стоимость одной миссии составляет $10 000, что в 300–500 раз дешевле запуска ракеты.
  • SmartPilot работает без GPS, используя визуально-инерционную навигацию с камерами, а LIDAR повышает точность. Искусственный интеллект самостоятельно определяет и выбирает цели.

Контекст

За три года объемы производства оружия в Украине выросли в 35 раз, достигнув годового потенциала в $35 млрд.

30% оружия, которое применяют наши военнослужащие на фронте, изготовлено в Украине, приводит данные в Forbes Ukraine министр обороны Рустем Умеров.

Правительство развивает ракетные программы и создание боеприпасов, а частные компании оперативно отвечают на нужды фронта.

В 2025 году Минобороны планирует закупить 4,5 млн FPV-дронов украинского производства. На дроны выделено более 110 млрд грн, из которых более 102 млрд грн уйдет через Агентство оборонных закупок, отметил Умеров.

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