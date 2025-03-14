Мышцы войны. Украинская оборонка производит оружия на $9 млрд и способна делать в четыре раза больше. Как ОПК изменился за три года войны: репортаж

Менее чем за три года украинская оборонная промышленность выросла в 35 раз. В настоящее время эта индустрия может производить оружия на $35 млрд ежегодно. Forbes Ukraine подготовил гид по украинской оборонке образца начала 2025 года

1 февраля 2024 года шесть украинских морских дронов-камикадзе Magura V5 потопили российский ракетный катер «Ивановец». Две недели спустя такие же дроны уничтожили десантный корабль РФ «Цезарь Куников», а 5 марта – патрульный корабль «Сергей Котов».

По данным Главного управления разведки, с первого применения в октябре 2022-го дроны Magura уничтожили или поразили 15 вражеских кораблей и судов, нанеся ущерб агрессору более чем на $500 млн. Утратив ряд дорогих кораблей, РФ вывела остатки Черноморского флота из временно оккупированного Крыма на базу в Новороссийске.