Революция оружия. Как за три года войны Украина сформировала новую оборонную реальность? Рассказывает министр обороны Рустем Умеров

За три года полномасштабной войны Украина создала мощную оборонную промышленность: инвестиции в сектор растут, производство оружия ускоряется, а технологии становятся более передовыми. Уже в 2025 году Украина может изготовить 4,5 млн дронов и 3000 ракет собственного производства. Сможет ли наша страна стать самодостаточной в сфере обороны и экспортировать свои разработки на мировой рынок? Рассказывает министр обороны Украины Рустем Умеров

30% оружия, которое в 2024 году применяли украинские военные на фронте, произведено в Украине. За три года полномасштабного вторжения страна фактически построила конкурентоспособную оборонную промышленность, которая выходит на мировой рынок вооружений.

В 2024-м Украина направила более $5 млрд в поддержку отечественного производства и оборонного сектора, а в 2025 году эта сумма вырастет. Несмотря на то, что поставки оружия от партнеров остаются критически важными, акцент смещается на совместное производство и привлечение международных инвестиций в украинскую оборонную отрасль.

Оборонная промышленность Украины развивается в условиях постоянных обстрелов, дефицита компонентов, необходимости оперативной доставки оружия на передовую и быстрого масштабирования производства.

Украинская оборонка – развитие возможностей

В 2024 году благодаря сотрудничеству с Минстратегпромом и бизнесом украинская оборонная промышленность достигла значительного роста. Если в 2022-м ее потенциал оценивался в $1 млрд, то в 2025-м этот показатель достиг $35 млрд, а объемы производства в 2024 году выросли до $20 млрд.

Эта сумма соизмерима с международной помощью, которая в 2024-м составляла около $35 млрд. Производство 155-мм самоходных гаубиц выросло втрое по сравнению с 2023 годом, выпуск бронированных транспортных средств – в пять раз, боеприпасов – в 2,5 раза, а противотанковых управляемых ракет – в два раза.

2024 год подтвердил способность Украины быстро адаптироваться к вызовам. Год начался с дефицита артиллерийских боеприпасов из-за задержек поставок, однако активное развитие дроновых технологий позволило компенсировать их нехватку и усилить обороноспособность.

Украина – мировой лидер по производству БПЛА и РЭБ

96% дронов, используемых на фронте, изготовлены в Украине. Треть оборонного рынка страны сосредоточена на производстве беспилотников, еще 5% приходится на средства РЭБ.

В 2024 году Минобороны существенно упростило процедуры кодификации и испытаний дронов – вместо полугода этот процесс теперь занимает в среднем месяц, а иногда только неделю. Это ускоряет развитие украинских компаний, которых в сфере производства БПЛА уже более 200.

Украина – первая в мире страна, официально создавшая Силы беспилотных систем. Они объединяют воздушные, морские, подводные и наземные роботизированные комплексы, минимизируя риски для военных. Только в этом году в Силы обороны передано более 1,5 млн дронов.

Технологический прорыв позволил Украине получить беспрецедентный опыт применения дронов в современной войне. Благодаря испытаниям в реальных боевых условиях значительно сокращен цикл разработки и усовершенствования технологий.

В 2025 году производственные мощности позволяют выпускать до 4,5 млн дронов, в том числе 700 000 морских и 35 000 дальнобойных. Их эффективность уже подтверждена на поле боя: благодаря морским дронам Украина снизила боевой потенциал черноморского флота РФ на 30%, а дальнобойные БПЛА только в этом году поразили более 300 целей в глубине России, подтверждая нашу способность изменять правила игры на поле боя.

Ракетная программа

В 2024 году Минобороны сделало ракетную программу одним из ключевых приоритетов, создав специальную программу под руководством замминистра, бригадного генерала Анатолия Клочко.

Уже изготовлены первые 100 ракет, масштабировано серийное производство крылатых ракет Р-360 «Нептун», модернизированных для поражения целей на больших расстояниях. Также развивается производство ракет-дронов «Паляниця», «Рута» и «Пекло», которые уже демонстрируют эффективность в уничтожении стратегических объектов на территории РФ.

Выпуск этих ракет – результат успешного сотрудничества государства и частного сектора. Кроме того, идет работа с иностранными партнерами по привлечению дополнительного финансирования. В 2025 году запланировано производство 3000 ракет украинского производства.

Реформа системы контроля качества вооружения

В 2025 году Минобороны проведет масштабную реформу системы контроля качества вооружения и военной техники, что станет основой повышения обороноспособности Украины.

Устаревший советский институт военных представительств заменят современной моделью государственного обеспечения качества по стандартам НАТО. Для этого создадут Агентство по технической оценке и контролю качества, которое будет заниматься аудитами, инспекцией производства и оценкой соответствия систем управления качеством. Кроме того, создадим шесть территориальных отделов, осуществляющих контроль непосредственно на предприятиях оборонной индустрии.

Эта реформа повысит ответственность производителей за качество продукции, минимизирует коррупционные риски и ускорит процесс проверок. Она также будет способствовать международному сотрудничеству, ведь украинская система контроля качества станет совместима со стандартами партнеров.

Речь идет не только о соответствии международным требованиям, но и о прозрачности, эффективности и надежности – ключевых факторах успешной модернизации армии и укрепления оборонной промышленности.

Финансирование ОПК от партнеров

Уровень доверия и сотрудничества с международными партнерами в 2024 году достиг качественно нового уровня. Страны-партнеры не только продолжают оказывать военную помощь, но и впервые начали напрямую финансировать украинский оборонный сектор. Это позволяет Украине укреплять собственный оборонный потенциал и одновременно вносить вклад в глобальную безопасность.

В 2024 году 10 стран выделили $1,6 млрд на развитие украинского оборонно-промышленного комплекса, а в 2025-м ожидается еще $1 млрд инвестиций. Мы предлагаем партнерам разные форматы сотрудничества в производстве вооружения и военной техники в Украине:

«Данская модель» – прямые закупки оружия у украинских производителей для нужд Сил обороны.

Совместные предприятия – создание производственных хабов на территории Украины.

Локализация производства – открытие дочерних компаний иностранных оборонных предприятий в Украине.

Эти модели взаимовыгодны: Украина получает доступ к новейшим технологиям, опыту и создает рабочие места, а партнеры – возможность пользоваться производственными мощностями, что снижает себестоимость продукции.

Мы также работаем над созданием новых оборонных союзов. Один из таких примеров – коалиция «Северная группа + Украина», в которую вошли 12 стран: Дания, Швеция, Финляндия, Норвегия, Исландия, Эстония, Латвия, Литва, Германия, Нидерланды, Польша и Великобритания. Альянс направлен на консолидацию усилий по усилению безопасности Украины.

Благодаря такому стратегическому сотрудничеству Украина получает не только текущую военную поддержку, но и закладывает основу для долгосрочных оборонных решений. Мы не просто боремся за свое выживание – мы формируем новые правила игры в мировой системе безопасности.

Развитие оборонной промышленности, инвестиции в инновации, стратегическое партнерство – все это укрепляет независимость нашей обороноспособности. Украина уже доказала, что может быть не только потребителем международной помощи, но и лидером по внедрению передовых технологий, надежным партнером и производителем вооружения мирового уровня.

Мы видим свое будущее как страны, задающей стандарты в сфере обороны, технологий и безопасности.