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Дешевше ракети у 500 разів. Україна вперше застосувала дрон-носій зі штучним інтелектом (відео)

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Україна вперше використала дрон-матку з технологією штучного інтелекту, повідомив 29 травня міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Деталі 

  • Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони автономно виявляють і атакують цілі, включно з літаками, системами ППО та об’єктами критичної інфраструктури. За дистанції до 100 км дрон може повертатися для повторного використання.
  • Вартість однієї місії становить $10 000, що у 300-500 разів дешевше за запуск ракети. 
  • Система SmartPilot працює без GPS, використовуючи візуально-інерційну навігацію з камерами, а LIDAR підвищує точність. Штучний інтелект самостійно визначає та обирає цілі.

Контекст 

За три роки обсяги виробництва зброї в Україні зросли у 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд. 

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава розвиває ракетні програми та виробництво боєприпасів, а приватні компанії оперативно відповідають на потреби фронту. 

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель, зазначив Умєров.

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