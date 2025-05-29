Деталі

Дрон-матка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 км. Вони автономно виявляють і атакують цілі, включно з літаками, системами ППО та об’єктами критичної інфраструктури. За дистанції до 100 км дрон може повертатися для повторного використання.

Вартість однієї місії становить $10 000, що у 300-500 разів дешевше за запуск ракети.

Система SmartPilot працює без GPS, використовуючи візуально-інерційну навігацію з камерами, а LIDAR підвищує точність. Штучний інтелект самостійно визначає та обирає цілі.

Контекст

За три роки обсяги виробництва зброї в Україні зросли у 35 разів, досягнувши річного потенціалу в $35 млрд.

30% зброї, яку застосовують наші військовослужбовці на фронті, виготовлено в Україні, наводить дані у Forbes Ukraine міністр оборони Рустем Умєров. За даними Мінстратегпрому, в оборонній промисловості України задіяно близько 800 підприємств, які в 2024 році сумарно виробили зброї приблизно на $9 млрд.

Держава розвиває ракетні програми та виробництво боєприпасів, а приватні компанії оперативно відповідають на потреби фронту.

У 2025 році Міноборони планує закупити 4,5 млн FPV-дронів українського виробництва. На дрони виділено понад 110 млрд грн, з яких понад 102 млрд грн піде через Агенцію оборонних закупівель, зазначив Умєров.