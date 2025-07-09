Возможностей для мирного урегулирования войны в Украине больше нет. Такое мнение озвучил канцлер Германии Фридрих Мерц во время бюджетных дебатов в Бундестаге 9 июля, пишет n-tv.de .

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«Средства и ресурсы дипломатии исчерпаны. Преступный режим открыто ставит под сомнение право на существование целой страны, применяя военную силу, и стремится уничтожить политический строй свободы на всем европейском континенте. Федеральное правительство, которое я возглавляю, сделает все от него зависящее, чтобы этого не произошло», – заявил Мерц.

Канцлер осудил очередную российскую атаку на Украину в ночь на 9 июля, удар стал самым масштабным с начала вторжения.

Контекст

В прошлом месяце министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал выделение Украине дополнительных €1,9 млрд в 2025 году. Эти средства будут направлены на развитие производства дальнобойного оружия. В целом Германия предоставит Украине €9 млрд военной помощи.

В начале июля Мерц отметил, что поставки ВСУ немецких ракет Taurus, способных долететь до Москвы, все еще возможны. В то же время он отметил, что для их обслуживания необходимо обучить военных, а это займет до полугода.