Можливостей для мирного врегулювання війни в Україні більше немає. Таку думку озвучив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час бюджетних дебатів у Бундестазі 9 липня, пише n-tv.de .

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«Засоби і ресурси дипломатії вичерпані. Злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося», – заявив Мерц.

Канцлер засудив чергову російську атаку на Україну в ніч на 9 липня, яка стала наймасштабнішою від початку вторгнення.

Контекст

Минулого місяця міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус анонсував виділення Україні додаткових €1,9 млрд у 2025 році. Ці кошти спрямують на розвиток виробництва далекобійної зброї. Загалом Німеччина надасть Україні €9 млрд військової допомоги.

На початку липня Мерц зазначив, що постачання ЗСУ німецьких ракет Taurus, здатних долетіти до Москви, все ще можливе. Водночас він зазначив, що для їх обслуговування потрібно навчити військових, а це займе до пів року.