Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий вышел из СИЗО после уплаты залога. Об этом сообщила его супруга Александра Ястремская в Facebook.

Подробности

«Вышел! Спасибо еще раз всем, кто поддерживал! Спасибо всем, кто приобщился к сбору средств!» – написала она в Facebook, опубликовав видео встречи с мужем.

Ему назначили ряд мер предосторожности: появляться по первому вызову, не выезжать из Киева без разрешения, сдать загранпаспорта, избегать контактов со свидетелями и носить электронный браслет, пишет «Общественное» со ссылкой на адвоката Грабика.

Защитник уточнил, что залог внесла сторонняя компания, не связанная с Кудрицким. Накануне суд избрал для него содержание под стражей из-за подозрения в мошенничестве. Сторона защиты готовит апелляцию на это решение.

Контекст

29 октября судья Печерского райсуда Киева избрал Кудрицкому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 13,7 млн ​​грн до 26 декабря включительно. Подозрение касается мошенничества. Сам Кудрицкий назвал решение политическим.

На заседании он объяснил, что подписал два договора по результатам тендера, который был обязательным по должностным обязанностям, и это была «обычная рутинная процедура». «Обвинение основывается исключительно на факте подписания договоров… Для «Укрэнерго» авансовые платежи с банковской гарантией – стандартная практика… Меня фактически обвиняют в том, что «Укрэнерго» взыскало гарантию с недобросовестного подрядчика», – заявил Кудрицкий.

Он отметил, что дело длится семь лет, и за это время не обнаружено никаких нарушений. Детали обвинений и причины активизации дела именно сейчас – в материале Forbes Ukraine.