Экс-глава «Укрэнерго» Кудрицкий вышел из СИЗО после уплаты залога. Об этом сообщила его супруга Александра Ястремская в Facebook.
Подробности
- «Вышел! Спасибо еще раз всем, кто поддерживал! Спасибо всем, кто приобщился к сбору средств!» – написала она в Facebook, опубликовав видео встречи с мужем.
- Ему назначили ряд мер предосторожности: появляться по первому вызову, не выезжать из Киева без разрешения, сдать загранпаспорта, избегать контактов со свидетелями и носить электронный браслет, пишет «Общественное» со ссылкой на адвоката Грабика.
- Защитник уточнил, что залог внесла сторонняя компания, не связанная с Кудрицким. Накануне суд избрал для него содержание под стражей из-за подозрения в мошенничестве. Сторона защиты готовит апелляцию на это решение.
Контекст
29 октября судья Печерского райсуда Киева избрал Кудрицкому меру пресечения – содержание под стражей с альтернативой залога в 13,7 млн грн до 26 декабря включительно. Подозрение касается мошенничества. Сам Кудрицкий назвал решение политическим.
На заседании он объяснил, что подписал два договора по результатам тендера, который был обязательным по должностным обязанностям, и это была «обычная рутинная процедура». «Обвинение основывается исключительно на факте подписания договоров… Для «Укрэнерго» авансовые платежи с банковской гарантией – стандартная практика… Меня фактически обвиняют в том, что «Укрэнерго» взыскало гарантию с недобросовестного подрядчика», – заявил Кудрицкий.
Он отметил, что дело длится семь лет, и за это время не обнаружено никаких нарушений. Детали обвинений и причины активизации дела именно сейчас – в материале Forbes Ukraine.
