Ексголова «Укренерго» Кудрицький вийшов із СІЗО після сплати застави. Про це повідомила його дружина Олександра Ястремська у Facebook.

Деталі

«Вийшов! Дякую ще раз усім, хто підтримував! Дякую всім, хто долучився до збору коштів!» – написала вона у Facebook, опублікувавши відео зустрічі з чоловіком.

Йому призначили низку запобіжних заходів: з’являтися за першим викликом, не виїжджати з Києва без дозволу, здати закордонні паспорти, уникати контактів зі свідками та носити електронний браслет, пише «Суспільне» з посиланням на адвоката Грабика.

Захисник уточнив, що заставу внесла стороння компанія, не пов’язана з Кудрицьким. Напередодні суд обрав для нього тримання під вартою через підозру в шахрайстві. Сторона захисту готує апеляцію на це рішення.

Контекст

29 жовтня суддя Печерського райсуду Києва обрав Кудрицькому запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою застави у 13,7 млн грн до 26 грудня включно. Підозра стосується шахрайства. Сам Кудрицький назвав рішення політичним.

На засіданні він пояснив, що підписав два договори за результатами тендера, який був обов’язковим за посадовими обов’язками, і це була «звичайна рутинна процедура». «Обвинувачення ґрунтується виключно на факті підписання договорів… Для «Укренерго» авансові платежі з банківською гарантією – стандартна практика… Мене фактично звинувачують у тому, що «Укренерго» стягнуло гарантію з недобросовісного підрядника», – заявив Кудрицький.

Він наголосив, що справа триває сім років, і за цей час не виявлено жодних порушень. Деталі звинувачень і причини активізації справи саме зараз – у матеріалі Forbes Ukraine.