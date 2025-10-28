Прослухати матеріал
Госбюро расследований 28 октября задержало бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В чем именно его обвиняют и почему сейчас?
28 октября во Львовской области Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало руководителя «Укрэнерго» в 2020-2024 годах Владимира Кудрицкого.
Правоохранители подозревают, что Кудрицкий вместе с львовским бизнесменом Игорем Гриневичем завладели средствами госкомпании «Укрэнерго» в 2018-м «на десятки миллионов гривен», сообщила УП со ссылкой на источники. Тогда Кудрицкий, перешедший в «Укрэнерго» в 2016 году, был заместителем директора по инвестициям.
