Госбюро расследований 28 октября задержало бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого . Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В чем именно его обвиняют и почему сейчас?

28 октября во Львовской области Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало руководителя «Укрэнерго» в 2020-2024 годах Владимира Кудрицкого.

Правоохранители подозревают, что Кудрицкий вместе с львовским бизнесменом Игорем Гриневичем завладели средствами госкомпании «Укрэнерго» в 2018-м «на десятки миллионов гривен», сообщила УП со ссылкой на источники. Тогда Кудрицкий, перешедший в «Укрэнерго» в 2016 году, был заместителем директора по инвестициям.