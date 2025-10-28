Forbes Digital підписка
«Сводят счета». Спас энергосистему, а теперь может сесть на 12 лет. Почему ГБР задержало Владимира Кудрицкого? Forbes узнал детали

Игорь Орел /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Игорь Орел
Forbes

3 хв читання

Володимир Кудрицький /предоставлено пресс-службой

Госбюро расследований 28 октября задержало бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Фото предоставлено пресс-службой

Госбюро расследований 28 октября задержало бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Ему грозит до 12 лет лишения свободы. В чем именно его обвиняют и почему сейчас?

28 октября во Львовской области Государственное бюро расследований (ГБР) арестовало руководителя «Укрэнерго» в 2020-2024 годах Владимира Кудрицкого.

Правоохранители подозревают, что Кудрицкий вместе с львовским бизнесменом Игорем Гриневичем завладели средствами госкомпании «Укрэнерго» в 2018-м «на десятки миллионов гривен», сообщила УП со ссылкой на источники. Тогда Кудрицкий, перешедший в «Укрэнерго» в 2016 году, был заместителем директора по инвестициям.

