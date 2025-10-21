Европейская комиссия предлагает удвоить финансирование для молодых фермеров, увеличив бюджет до €17 млрд, чтобы противодействовать кризису старения в агросекторе, где более трети руководителей хозяйств старше 65 лет. Об этом сообщает издание Politico.

Подробности

Во вторник, 21 октября, комиссар по сельскому хозяйству Кристоф Хансен представит Стратегию ЕС по обновлению поколений в сельском хозяйстве, направленную на поддержку молодых производителей, сталкивающихся с высокими ценами на землю, сложным кредитованием и другими препятствиями для старта в профессии.

В ЕС – проблема старения фермерского населения: более трети руководителей ферм старше 65 лет, только один из восьми младше 40.

Молодые фермеры испытывают значительные препятствия: высокие цены на землю (до €90 000 за гектар в Нидерландах), сложные банковские гарантии, нехватка предполагаемого финансирования.

По словам представителей ассоциаций молодых фермеров, ключевой проблемой является не отсутствие желания работать, а высокая стоимость земли и жесткие банковские условия: «Банки рассматривают молодых фермеров как риск. Если тебе 25 и ты хочешь купить землю – забудь об этом», – отметил глава нидерландской группы NAJK Рой Мейер.

Стратегия ЕС предусматривает увеличение финансирования обновления поколений в сельском хозяйстве до €17 млрд на период 2028–2034 гг.

Молодые фермеры отмечают необходимость стабильных правил и поддержки инноваций (дроны, данные, искусственный интеллект), а не только субсидий, пишет издание.

Контекст

В отсутствие решительных изменений все меньше людей выращивают продукты питания, растет импорт на полках супермаркетов, а профессия фермера постепенно исчезает с европейского ландшафта.

Только 12% ферм в ЕС руководят фермеры младше 40 лет (из них 3% – женщины). Доля фермеров в возрасте 25-44 лет упала с 23% в 2010 году до 19% в 2020 году. В некоторых странах, таких как Австрия, доля молодых (до 35 лет) – 12%, что вдвое выше среднего по ЕС благодаря более легкому доступу к наследованию ферм.

Совместная сельскохозяйственная политика (CAP) уже предусматривает гранты на старт (до €70 000), бонус 25% к субсидиям для молодежи и программы обучения.