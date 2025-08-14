Кабинет Министров расширяет финансовую помощь сельскохозяйственным производителям на территориях возможных и активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы. Такое решение было принято на заседании правительства 13 августа, сообщила пресс-служба Минэкономики.
- Речь идет о двух инструментах поддержки аграриев – гранты на инвестиции в сады и теплицы, а также дотации на гектар под многолетними насаждениями.
- В грантовой программе установлен единый лимит компенсации – до 400 000 грн за гектар независимо от культуры, отменена дифференциация выплат.
- Для предприятий в прифронтовых регионах или тех, чьи земельные участки преимущественно расположены на оккупированных территориях, государство будет покрывать до 80% стоимости проекта, для других – до 50%. Остальное финансируется за счет собственных или кредитных средств получателя.
- Дотации расширены: 1000 грн за гектар многолетних насаждений будут теперь получать и хозяйства в зонах возможных или активных боевых действий, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
- «Эти новые шаги помогут сохранить рабочие места, удержать и увеличить площади выращивания культур, обеспечить стабильный объем агропроизводства», – отметил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Алексей Соболев.
Гранты и дотации реализуются в рамках проекта «єРобота», запущенного в июле 2022 года. Программа является частью политики «Сделано в Украине» и предусматривает поддержку бизнеса, ветеранов и перерабатывающих предприятий для стимулирования экономики и создания рабочих мест.
7 июля Кабмин одобрил обновленную программу «Гранты для перерабатывающих предприятий», добавив в нее возможность получения грантов на возобновление бизнеса, пострадавшего от российских обстрелов. Предприниматели могут получить до 16 млн грн от государства на возобновление деятельности. Заявки принимаются через портал «Дія».
