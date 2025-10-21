Європейська комісія пропонує подвоїти фінансування для молодих фермерів, збільшивши бюджет до €17 млрд, щоб протидіяти кризі старіння в агросекторі, де понад третина керівників господарств старші за 65 років. Про це повідомляє видання Politico.
Деталі
- У вівторок, 21 жовтня, комісар із питань сільського господарства Крістоф Хансен представить Стратегію ЄС з оновлення поколінь у сільському господарстві, спрямовану на підтримку молодих виробників, які стикаються з високими цінами на землю, складним кредитуванням та іншими перешкодами для старту в професії.
- В ЄС – проблема старіння фермерського населення: понад третина керівників ферм старші за 65 років, лише один із восьми молодший за 40.
- Молоді фермери відчувають значні перешкоди: високі ціни на землю (до €90 000 за гектар у Нідерландах), складні банківські гарантії, нестача передбачуваного фінансування.
- За словами представників асоціацій молодих фермерів, ключовою проблемою є не брак бажання працювати, а висока вартість землі та жорсткі банківські умови: «Банки розглядають молодих фермерів як ризик. Якщо тобі 25 і ти хочеш купити землю – забудь про це», – зазначив голова нідерландської групи NAJK Рой Мейєр.
- Стратегія ЄС передбачає збільшення фінансування оновлення поколінь у сільському господарстві до €17 млрд на період 2028–2034 рр.
- Молоді фермери наголошують на необхідності стабільних правил і підтримки інновацій (дрони, дані, штучний інтелект), а не лише субсидій, пише видання.
Контекст
За відсутності рішучих змін дедалі менше людей вирощують продукти харчування, зростає імпорт на полицях супермаркетів, а професія фермера поступово зникає з європейського ландшафту.
Лише 12% ферм у ЄС керують фермери віком молодше 40 років (із них 3% – жінки). Частка фермерів віком 25–44 років впала з 23% у 2010-му до 19% у 2020-му. У деяких країнах, як-от Австрія, частка молодих (до 35 років) – 12%, що вдвічі вище за середню по ЄС завдяки легшому доступу до спадкування ферм.
Спільна сільськогосподарська політика (CAP) уже передбачає гранти на старт (до €70 000), бонус 25% до субсидій для молоді та програми навчання.
