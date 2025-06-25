Страны ЕС договорились с Европарламентом об ослаблении правил заполнения газовых хранилищ из-за опасений, что предыдущие требования способствовали росту цен на энергоносители. Об этом пишет Reuters .

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Эти правила были введены в 2022 году после вторжения России в Украину, когда Москва резко сократила поставки газа в Европу, что привело к стремительному росту цен. Тогда ЕС обязал страны производить зимние запасы газа.

В апреле правительства стран ЕС поддержали смягчение требований, считая, что обязательное достижение 90% заполненности хранилищ до 1 ноября искусственно завышает цены из-за срочных закупок больших объемов газа.

Новое решение позволяет достигать 90% заполненности в период с 1 октября по 1 декабря, в зависимости от начала использования газа. По достижении цели поддерживать этот уровень до 1 декабря не обязательно.

Также страны могут отклоняться от целевого показателя на 10% при сложной рыночной ситуации, например при спекуляциях, усложняющих экономически эффективное накопление.

«ЕС нуждается в стабильном энергоснабжении по доступным ценам. Газовые хранилища обеспечивают безопасность поставок и стабильность рынка, защищая от использования энергоресурсов в качестве оружия Россией», – заявил комиссар ЕС по энергетике Дан Йоргенсен, подчеркнув решимость ЕС защищать граждан и бизнес от перебоев в поставках и ценовых скачков.

Контекст

17 июня Европейская комиссия предложила запретить заключение новых газовых контрактов с Россией и расторгнуть действующие соглашения в течение двух лет вне зависимости от результатов мирных переговоров.

В отличие от российского угля, импорт которого ЕС запретил в 2022 году, и нефти, на которую G7 установила ценовой предел в 2023 году, газ оставался без ограничений со стороны ЕС. Хотя многие страны значительно сократили импорт российского ископаемого топлива, объемы импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России выросли до рекордных 16,5 млн т в прошлом году.