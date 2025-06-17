Европейская Комиссия одобрила законодательное предложение, предусматривающее постепенный отказ от импорта российского газа и нефти в страны ЕС до конца 2027 года. Об этом идет речь в сообщении ЕК от 17 июня.
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Подробности
- Предложение направлено на прекращение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, что усилит энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза, сообщили в ЕК.
- Предложенный регламент предусматривает поэтапное сокращение импорта трубопроводного газа и СПГ из России, а также полное прекращение импорта российской нефти до конца 2027 года. Государства-члены должны разработать планы диверсификации с четкими мерами и графиками.
- С 1 января 2026 года будет запрещено заключение новых контрактов на импорт российского газа. Краткосрочные контракты прекратят действие до 17 июня 2026-го, за исключением трубопроводного газа для стран без выхода к морю, где долгосрочные контракты будут действовать до конца 2027 года.
- Также будут запрещены долгосрочные контракты на услуги терминалов СПГ для российских клиентов, что будет способствовать переориентации на альтернативных поставщиков.
- ЕК обеспечит мониторинг процесса вместе с ACER, а в случае угрозы поставке прибегнет к чрезвычайным мерам. Регламент также усиливает прозрачность, требуя от компаний предоставлять информацию о контрактах и происхождении газа.
- Следующий этап – одобрение Регламента Европарламентом и Советом ЕС по квалифицированному большинству.
Контекст
Предложение соответствует плану REPowerEU, предусматривающему скоординированный отказ от российского газа без значительного влияния на экономику или безопасность поставок благодаря альтернативным источникам и развитой инфраструктуре ЕС.
В отличие от российского угля, импорт которого ЕС запретил в 2022 году, и нефти, на которую G7 установила ценовой потолок в 2023 году, газ оставался вне санкций ЕС, хотя многие страны значительно сократили закупки российского ископаемого топлива. При этом импорт российского СПГ вырос, достигнув рекордных 16,5 млн т в прошлом году.
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