Европейская Комиссия одобрила законодательное предложение, предусматривающее постепенный отказ от импорта российского газа и нефти в страны ЕС до конца 2027 года. Об этом идет речь в сообщении ЕК от 17 июня.

Подробности

Предложение направлено на прекращение зависимости ЕС от российского ископаемого топлива, что усилит энергетическую независимость и конкурентоспособность Союза, сообщили в ЕК.

Предложенный регламент предусматривает поэтапное сокращение импорта трубопроводного газа и СПГ из России, а также полное прекращение импорта российской нефти до конца 2027 года. Государства-члены должны разработать планы диверсификации с четкими мерами и графиками.

С 1 января 2026 года будет запрещено заключение новых контрактов на импорт российского газа. Краткосрочные контракты прекратят действие до 17 июня 2026-го, за исключением трубопроводного газа для стран без выхода к морю, где долгосрочные контракты будут действовать до конца 2027 года.

Также будут запрещены долгосрочные контракты на услуги терминалов СПГ для российских клиентов, что будет способствовать переориентации на альтернативных поставщиков.

ЕК обеспечит мониторинг процесса вместе с ACER, а в случае угрозы поставке прибегнет к чрезвычайным мерам. Регламент также усиливает прозрачность, требуя от компаний предоставлять информацию о контрактах и ​​происхождении газа.

Следующий этап – одобрение Регламента Европарламентом и Советом ЕС по квалифицированному большинству.

Контекст

Предложение соответствует плану REPowerEU, предусматривающему скоординированный отказ от российского газа без значительного влияния на экономику или безопасность поставок благодаря альтернативным источникам и развитой инфраструктуре ЕС.

В отличие от российского угля, импорт которого ЕС запретил в 2022 году, и нефти, на которую G7 установила ценовой потолок в 2023 году, газ оставался вне санкций ЕС, хотя многие страны значительно сократили закупки российского ископаемого топлива. При этом импорт российского СПГ вырос, достигнув рекордных 16,5 млн т в прошлом году.