ЕС должен быть открыт для возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине, отметила Австрия – одна из немногих стран в блоке, которая открыто выдвинула такую ​​возможность. Об этом Financial Times заявило Министерство энергетики Австрии.

Ключевые факты

Вена считает, что Брюссель должен пересмотреть запрет по окончании войны в Украине. Государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер обратилась с таким призывом к своим коллегам из ЕС на встрече в Люксембурге 16 июня, заявили дипломаты, осведомленные о ходе обсуждений.

Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение «не должно привести к тому, что мы снова начнем импортировать российский газ».

«Это было бы очень неразумным решением, потому что это было бы просто пополнением военной казны Путина деньгами. Я думаю, это было бы повторением ошибок, которые мы совершили в прошлом», – добавил он.

Ранее европейские чиновники обсуждали, должно ли возвращение к российскому газу быть частью мирных переговоров с Россией – Еврокомиссия решительно выступила против такого шага.

Брюссель также предлагает запретить трубопроводы Nord Stream, соединяющие Германию с Россией – мероприятие, одобренное канцлером Германии Фридрихом Мерцем как способ подавить любые потенциальные внутренние дискуссии относительно возвращения к дешевому российскому газу.

Вена сделала шаги по диверсификации поставок, в частности за счет поставки газа из других европейских стран, таких как Германия. Страну, которая является политически нейтральной, но поддерживает санкции, подвергли критике за отставание в снижении этой зависимости с начала войны.

Венгрия и Словакия, по-прежнему зависящие от российского газа и в которых действуют дружественные России правительства, открыто выступили против плана Еврокомиссии по полному прекращению импорта российского ископаемого топлива до 2027 года.

Италия ранее также выдвигала вариант возобновления импорта газа после окончания войны во время обсуждений за закрытыми дверями.

Контекст

Позиция Вены знаменует собой первый случай с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, когда государство – член ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, открыто высказывается о возобновлении импорта российского газа после окончания войны.

Австрия десятилетиями сильно зависела от российского газа, импортируя около 80% своего газа из страны до войны в Украине. Эта зависимость была подкреплена долгосрочными контрактами между российским «Газпромом» и австрийской OMV, в которой правительству принадлежит 31,5%. OMV разорвала отношения с «Газпромом» в декабре прошлого года после длительного спора по поводу контракта.

17 июня Европейская комиссия намерена предложить запретить какие-либо новые газовые контракты с Россией и разорвать имеющиеся в течение следующих двух лет вне зависимости от результата мирных переговоров.

В отличие от импорта российского угля, который ЕС запретил в 2022 году, и ценового предела G7 на российскую нефть, введенного в 2023-м, газ не подпадал под какие-либо ограничения ЕС, хотя большинство стран в значительной степени прекратили импорт российского ископаемого топлива. В то же время импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос, достигнув рекордных 16,5 млн т в прошлом году.