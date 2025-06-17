ЕС должен быть открыт для возобновления импорта российского газа в случае заключения мирного соглашения о прекращении войны в Украине, отметила Австрия – одна из немногих стран в блоке, которая открыто выдвинула такую возможность. Об этом Financial Times заявило Министерство энергетики Австрии.
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Ключевые факты
- Вена считает, что Брюссель должен пересмотреть запрет по окончании войны в Украине. Государственный секретарь Австрии по энергетике Элизабет Цехетнер обратилась с таким призывом к своим коллегам из ЕС на встрече в Люксембурге 16 июня, заявили дипломаты, осведомленные о ходе обсуждений.
- Еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен подчеркнул, что потенциальное мирное соглашение «не должно привести к тому, что мы снова начнем импортировать российский газ».
- «Это было бы очень неразумным решением, потому что это было бы просто пополнением военной казны Путина деньгами. Я думаю, это было бы повторением ошибок, которые мы совершили в прошлом», – добавил он.
- Ранее европейские чиновники обсуждали, должно ли возвращение к российскому газу быть частью мирных переговоров с Россией – Еврокомиссия решительно выступила против такого шага.
- Брюссель также предлагает запретить трубопроводы Nord Stream, соединяющие Германию с Россией – мероприятие, одобренное канцлером Германии Фридрихом Мерцем как способ подавить любые потенциальные внутренние дискуссии относительно возвращения к дешевому российскому газу.
- Вена сделала шаги по диверсификации поставок, в частности за счет поставки газа из других европейских стран, таких как Германия. Страну, которая является политически нейтральной, но поддерживает санкции, подвергли критике за отставание в снижении этой зависимости с начала войны.
- Венгрия и Словакия, по-прежнему зависящие от российского газа и в которых действуют дружественные России правительства, открыто выступили против плана Еврокомиссии по полному прекращению импорта российского ископаемого топлива до 2027 года.
- Италия ранее также выдвигала вариант возобновления импорта газа после окончания войны во время обсуждений за закрытыми дверями.
Контекст
Позиция Вены знаменует собой первый случай с момента полномасштабного вторжения Москвы в Украину в 2022 году, когда государство – член ЕС, за исключением Венгрии и Словакии, открыто высказывается о возобновлении импорта российского газа после окончания войны.
Австрия десятилетиями сильно зависела от российского газа, импортируя около 80% своего газа из страны до войны в Украине. Эта зависимость была подкреплена долгосрочными контрактами между российским «Газпромом» и австрийской OMV, в которой правительству принадлежит 31,5%. OMV разорвала отношения с «Газпромом» в декабре прошлого года после длительного спора по поводу контракта.
17 июня Европейская комиссия намерена предложить запретить какие-либо новые газовые контракты с Россией и разорвать имеющиеся в течение следующих двух лет вне зависимости от результата мирных переговоров.
В отличие от импорта российского угля, который ЕС запретил в 2022 году, и ценового предела G7 на российскую нефть, введенного в 2023-м, газ не подпадал под какие-либо ограничения ЕС, хотя большинство стран в значительной степени прекратили импорт российского ископаемого топлива. В то же время импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) вырос, достигнув рекордных 16,5 млн т в прошлом году.
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