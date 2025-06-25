Країни ЄС домовилися з Європарламентом про послаблення правил заповнення газових сховищ через побоювання, що попередні вимоги сприяли зростанню цін на енергоносії. Про це пише Reuters .

Деталі

Ці правила були введені в 2022 році після вторгнення Росії в Україну, коли Москва різко скоротила постачання газу до Європи, що призвело до стрімкого зростання цін. Тоді ЄС зобов’язав країни створювати зимові запаси газу.

У квітні уряди країн ЄС підтримали пом’якшення вимог, вважаючи, що обов’язкове досягнення 90% заповненості сховищ до 1 листопада штучно завищує ціни через термінові закупівлі великих обсягів газу.

Нове рішення дозволяє досягати 90% заповненості у період з 1 жовтня до 1 грудня, залежно від початку використання газу. Після досягнення цілі підтримувати цей рівень до 1 грудня не обов’язково.

Також країни можуть відхилятися від цільового показника на 10% у разі складної ринкової ситуації, наприклад при спекуляціях, що ускладнюють економічно ефективне накопичення.

«ЄС потребує стабільного енергопостачання за доступними цінами. Газові сховища забезпечують безпеку постачань і стабільність ринку, захищаючи від використання енергоресурсів як зброї Росією», – заявив комісар ЄС з енергетики Дан Йоргенсен, підкресливши рішучість ЄС захищати громадян і бізнес від перебоїв у постачанні та цінових стрибків.

Контекст

17 червня Європейська комісія запропонувала заборонити укладання нових газових контрактів із Росією та розірвати чинні угоди протягом двох років, незалежно від результатів мирних переговорів.

На відміну від російського вугілля, імпорт якого ЄС заборонив у 2022 році, та нафти, на яку G7 встановила цінову межу в 2023 році, газ залишався без обмежень з боку ЄС. Хоча багато країн значно скоротили імпорт російського викопного палива, обсяги імпорту скрапленого природного газу (СПГ) з Росії зросли до рекордних 16,5 млн т минулого року.