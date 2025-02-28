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ЕС и Индия договариваются о «самом крупном торговом соглашении в мире»

Александр Пикало /из личного архива
Александр Пикало
Forbes

1 хв читання

10-й раунд переговоров запланирован на следующий месяц в Брюсселе /Getty Images

10-й раунд переговоров запланирован на следующий месяц в Брюсселе Фото Getty Images

Европейский Союз и Индия договорились завершить до конца года переговоры о зоне свободной торговли, которые длились почти 20 лет и могут стать крупнейшим подобным соглашением в мире. Об этом сообщили премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет Bloomberg 28 февраля.

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Подробности

  • «Соглашение о свободной торговле между ЕС и Индией будет самым большим в мире, – отметила фон дер Ляйен. – Я полностью преданна его реализации». 10-й раунд переговоров запланирован на следующий месяц в Брюсселе.
  • Причиной ускорения договоренностей, по данным издания, стали торговые войны, инициированные Дональдом Трампом, и стремление ЕС предотвратить реэкспорт запрещенной продукции в Россию.
  • Накануне визита Bloomberg со ссылкой на источники писал, что ЕС заинтересован в усилении санкций против России, и фон дер Ляйен обсудила с Моди вопросы их реализации. Премьер Индии, со своей стороны, ищет новые партнерства, которые обеспечат доступ к инвестициям и технологиям и помогут создать новые рабочие места.
  • Отмечается, что война, которую Россия ведет в Украине, угрожает Индии не меньше Европы, и Дели может сыграть важную роль в прекращении конфликта и обеспечении крепкого мира.

Контекст

Переговоры о соглашении о свободной торговле (ССТ) между Индией и ЕС стартовали в 2007 году, но остановились в 2013-м из-за разногласий в формировании тарифов на отдельные товары. После восьмилетней паузы стороны возобновили диалог в июне 2022 года, стремясь заключить сбалансированное и всестороннее торговое соглашение.

ЕС – главный торговый партнер Индии с большой долей в товарообороте. В рамках ССТ ЕС хочет снизить высокие индийские тарифы на автомобили, виски и вино, тогда как Индия стремится облегчить доступ своих фармацевтических и текстильных товаров на рынок ЕС. Хотя интерес обоюдный, переговоры усложняют вопросы тарифов и регулирования.

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