ЄС та Індія домовляються про «найбільшу торговельну угоду у світі»

Європейський Союз та Індія домовилися завершити до кінця року переговори про зону вільної торгівлі, які тривали майже 20 років і можуть стати найбільшою подібною угодою у світі. Про це повідомили прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg 28 лютого.

Деталі

«Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією буде найбільшою у світі, – зазначила фон дер Ляєн. – Я повністю віддана її реалізації». 10-й раунд переговорів запланований на наступний місяць у Брюсселі.

Причиною прискорення домовленостей, за даними видання, стали торговельні війни, ініційовані Дональдом Трампом, і прагнення ЄС запобігти реекспорту забороненої продукції до Росії.

Напередодні візиту Bloomberg із посиланням на джерела писав, що ЄС зацікавлений у посиленні санкцій проти Росії, і фон дер Ляєн обговорила з Моді питання їх реалізації. Прем’єр Індії, зі свого боку, шукає нові партнерства, які забезпечать доступ до інвестицій і технологій та допоможуть створити нові робочі місця.

Зазначається, що війна, яку Росія веде в Україні, загрожує Індії не менше, ніж Європі, і Делі може зіграти важливу роль у припиненні конфлікту й забезпеченні міцного миру.

Контекст

Переговори про угоду про вільну торгівлю (УВТ) між Індією та ЄС стартували у 2007 році, але зупинилися у 2013-му через розбіжності у формуванні тарифів на окремі товари. Після восьмирічної паузи сторони відновили діалог у червні 2022 року, прагнучи укласти збалансовану та всебічну торговельну угоду.

ЄС – головний торговельний партнер Індії з великою часткою в її товарообігу. У межах УВТ ЄС хоче знизити високі індійські тарифи на автомобілі, віскі та вино, тоді як Індія прагне полегшити доступ своїх фармацевтичних і текстильних товарів на ринок ЄС. Хоча інтерес обопільний, переговори ускладнюють питання тарифів і регулювання.