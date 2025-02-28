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ЄС та Індія домовляються про «найбільшу торговельну угоду у світі»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

10-й раунд переговорів запланований на наступний місяць у Брюсселі /Getty Images

10-й раунд переговорів запланований на наступний місяць у Брюсселі Фото Getty Images

Європейський Союз та Індія домовилися завершити до кінця року переговори про зону вільної торгівлі, які тривали майже 20 років і можуть стати найбільшою подібною угодою у світі. Про це повідомили прем’єр-міністр Індії Нарендра Моді та президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Bloomberg 28 лютого. 

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Деталі 

  • «Угода про вільну торгівлю між ЄС та Індією буде найбільшою у світі, – зазначила фон дер Ляєн. – Я повністю віддана її реалізації». 10-й раунд переговорів запланований на наступний місяць у Брюсселі.
  • Причиною прискорення домовленостей, за даними видання, стали торговельні війни, ініційовані Дональдом Трампом, і прагнення ЄС запобігти реекспорту забороненої продукції до Росії.  
  • Напередодні візиту Bloomberg із посиланням на джерела писав, що ЄС зацікавлений у посиленні санкцій проти Росії, і фон дер Ляєн обговорила з Моді питання їх реалізації. Прем’єр Індії, зі свого боку, шукає нові партнерства, які забезпечать доступ до інвестицій і технологій та допоможуть створити нові робочі місця.
  • Зазначається, що війна, яку Росія веде в Україні, загрожує Індії не менше, ніж Європі, і Делі може зіграти важливу роль у припиненні конфлікту й забезпеченні міцного миру.

Контекст 

Переговори про угоду про вільну торгівлю (УВТ) між Індією та ЄС стартували у 2007 році, але зупинилися у 2013-му через розбіжності у формуванні тарифів на окремі товари. Після восьмирічної паузи сторони відновили діалог у червні 2022 року, прагнучи укласти збалансовану та всебічну торговельну угоду.

ЄС – головний торговельний партнер Індії з великою часткою в її товарообігу. У межах УВТ ЄС хоче знизити високі індійські тарифи на автомобілі, віскі та вино, тоді як Індія прагне полегшити доступ своїх фармацевтичних і текстильних товарів на ринок ЄС. Хоча інтерес обопільний, переговори ускладнюють питання тарифів і регулювання.

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