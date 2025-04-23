Еврокомиссия пытается получить доступ к зашифрованным сообщениям в мессенджерах для противодействия преступности

Европейская комиссия хочет получить доступ к зашифрованным сообщениям в цифровых мессенджерах для борьбы с терроризмом и преступностью, однако инициатива вызывает беспокойство относительно кибербезопасности. Об этом пишет Politico 23 апреля.

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Европейские политики и правоохранители выступают против сквозного шифрования, гарантирующего конфиденциальность общения. Они считают, что из-за невозможности читать такие сообщения преступники, в том числе наркоторговцы или распространители детской порнографии, действуют безнаказанно.

В то же время защитники цифровых прав предупреждают: создание лазейки в шифровании для полиции может использоваться злоумышленниками, что будет угрожать конфиденциальности всех пользователей.

В Швеции и Дании растет количество преступлений, связанных с молодежными бандами, которые используют зашифрованные мессенджеры для вербовки молодежи, передачи задач и координации нападений, взрывов или убийств в реальном времени.

Министр юстиции Дании Петер Хуммельгорд подчеркнул, что цифровые платформы облегчают преступникам доступ к подросткам и быструю организацию преступлений, а полиция без доступа к зашифрованным данным работает вслепую.

В этом месяце Еврокомиссия представила стратегию внутренней безопасности, предусматривающую разработку правовых и технических решений для доступа полиции к зашифрованным сообщениям без нарушения закона.

Кроме того, планируется новый закон о хранении цифровых данных, который определит, какую информацию мессенджеры, например WhatsApp, должны хранить и как долго. Предыдущий подобный закон был отменен Судом ЕС в 2014 году из-за нарушения прав на конфиденциальность.

Пока правового решения нет, правоохранители используют имеющиеся инструменты. Им удалось взломать некоторые зашифрованные сети, в том числе Encrochat, созданные для преступных целей, а также получать метаданные, например, местоположении, которые менее защищенные.

Сторонники доступа полиции к зашифрованным данным считают, что технически можно ограничить доступ только к сообщениям преступников, не нарушая безопасности других.

Однако эксперты возражают: в сквозном шифровании невозможно создать бэкдор только для правоохранителей. Любая лазейка станет уязвимой для хакеров, преступников или шпионов.

Поскольку позиции сторон противоречат друг другу, дискуссия остается без компромисса.

Контекст

Сквозное шифрование (E2EE) – это «золотой стандарт» безопасности, когда сообщение шифруется на устройстве отправителя и расшифровывается только на устройстве получателя, оставаясь недоступным для всех остальных, включая мессенджер, хакеров или правительства.

Работает это следующим образом: сообщение шифруется специальным ключом, передается через сервер в зашифрованном виде, а получатель расшифровывает его своим ключом. Сервер – только «курьер», не видящий содержимого. E2EE надежно, так как ключи хранятся только на устройствах пользователей, а современные алгоритмы делают невозможным взлом.

Используется по умолчанию в Signal, WhatsApp, iMessage (между iPhone), но в Telegram и Facebook Messenger – только в «секретных чатах».

Тем не менее, мощное шифрование усложняет борьбу с незаконной деятельностью. В августе 2024 года основателя Telegram Павла Дурова обвинили во Франции в недостаточном противодействии нелегальному контенту, в частности, торговле наркотиками и распространению детской порнографии.

Детальнее о том, как мессенджер с миллиардной аудиторией, быстрой регистрацией, анонимностью и простотой создания чат-ботов стал одним из главных инструментов для продажи наркотиков в Украине и мире, читайте в материале Forbes.