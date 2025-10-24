Фонд государственного имущества Украины объявил онлайн-аукцион по приватизации государственной доли в размере 100% в уставном капитале дочернего предприятия «Атлантис-Пак Украина» (с. Софиевская Борщаговка), конфискованного у семьи российско-греческого бизнесмена Ивана Саввиди. Об этом говорится в сообщении на сайте ФГИУ.

Подробности

«Атлантис-Пак Украина» расположен в Бучанском районе Киевской области. Основной вид деятельности – специализированная оптовая торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями.

ФГИУ уверяет, что «Атлантис-Пак Украина» является прекрасным проектом для развития и ведения бизнеса. Для нового собственника это удачный инвестиционный объект с большим потенциалом развития».

На продажу выставлены и четыре единицы транспортных средств 2002–2020 годов выпуска.

Аукцион состоится на электронной торговой системе «Прозорро.Продажи» 4 ноября. Стартовая цена объекта приватизации – 37,88 млн грн без НДС.

Согласно условиям продажи, покупатель обязан обеспечить погашение задолженности по заработной плате и перед бюджетом в течение шести месяцев и не допустить увольнения работников.

Контекст

В 2015 году Иван Саввиди публично поддержал оккупацию Крыма. Кроме того, федерация «Греки России», финансируемая Саввиди, передавала автомобили повышенной проходимости и генераторы террористическим структурам на Донбассе.

Саввиди – владелец греческого морского порта «Салоники» и футбольного клуба «ПАОК». В Украине ему принадлежали компании «ПентоПак» и «Атлантис-Пак Украина».

За 2023 год ГП «Атлантис-Пак Украина» получило выручку 3,24 млн грн, что на 95% меньше, чем 59,95 млн грн в 2022-м. Активы компании на конец 2023 года составили 44,76 млн грн, а чистый убыток достиг 9,95 млн грн по сравнению с 6,53 млн грн убытка в 2022-м, по данным YouControl. В 2025 году предприятие сменило руководителя: Владлена Лозового заменил Дмитрий Корженко.