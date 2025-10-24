Фонд державного майна України оголосив онлайн-аукціон з приватизації державної частки у розмірі 100% у статутному капіталі дочірнього підприємства «Атлантіс-Пак Україна» (с. Софіївська Борщагівка), яке було конфісковане у родини російсько-грецького бізнесмена Івана Саввіді. Про це йдеться у повідомленні на сайті ФДМУ.
Деталі
- «Атлантіс-Пак Україна» розташоване у Бучанському районі Київської області. Основний вид діяльності – спеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами.
- ФДМУ запевняє, що «Атлантіс-Пак Україна» «є чудовим проєктом для розвитку та ведення бізнесу. Для нового власника це вдалий інвестиційний обʼєкт з великим потенціалом розвитку».
- На продаж виставлені й чотири одиниці транспортних засобів 2002–2020 років випуску.
- Аукціон відбудеться на електронній торговій системі «Прозорро.Продажі» 4 листопада. Стартова ціна обʼєкта приватизації – 37,88 млн грн без ПДВ.
- Згідно з умовами продажу, покупець зобовʼязаний забезпечити погашення заборгованості із заробітної плати та перед бюджетом протягом шести місяців та не допустити звільнення працівників.
Контекст
У 2015 році Іван Саввіді публічно підтримав окупацію Криму. Крім того, федерація «Греки Росії», яку фінансує Саввіді, передавала автомобілі підвищеної прохідності та генератори терористичним структурам на Донбасі.
Саввіді – власник грецького морського порту «Салоніки» та футбольного клубу «ПАОК». В Україні йому належали компанії «ПентоПак» та «Атлантіс-Пак Україна».
За 2023 рік ДП «Атлантіс-Пак Україна» отримало виручку 3,24 млн грн, що на 95% менше, ніж 59,95 млн грн у 2022-му. Активи компанії на кінець 2023 року становили 44,76 млн грн, а чистий збиток досяг 9,95 млн грн порівняно з 6,53 млн грн збитку у 2022-му, за даними YouControl. У 2025 році підприємство змінило керівника: Владлена Лозового замінив Дмитро Корженко.
