В мае 2025 года в Украину было импортировано более 5000 т высокооктанового бензина марок А-98/100, что является самым большим месячным показателем с 2009 года, или за всю историю наблюдений «Консалтинговой группы А-95», пишет enkorr . Рост связан с недоверием потребителей к бензину со спиртом.

Ключевые факты

Увеличение поставок высокооктанового бензина связано с ростом спроса на него из-за вступления с 1 мая в силу закона об обязательном добавлении биоэтанола в бензин. Эта норма не распространяется на бензины с октановым числом 98 и выше.

Часть потребителей с недоверием отнеслась к бензину со спиртом, выбрав высокооктановый.

Крупнейшим поставщиком остается UPG. Компания завезла 1500 т ресурса: 90% – с помощью трейдера Select Energy, остальное – от польского производителя Warter Fuels. На втором и третьем местах – Socar и ОККО. Первая компания нарастила поставки с польского Citronex на 66%, до 780 т, вторая – на 21%, до 570 т, с PKN Orlen.

В пятерку крупнейших поставщиков неожиданно вошла «Авиком Ровно» с дебютной поставкой 490 т литовского высокооктана.

В целом количество желающих импортировать горючее в мае выросло до 20 с 15 в апреле.

Основными производителями остаются PCK Schwedt (ресурс для UPG) и Orlen SA (Польша, Литва).

Контекст

Украинские автозаправочные станции с 1 мая продают бензин, в котором должно быть не менее 5% биоэтанола – спирта, производимого из растений, например кукурузы. Это требование закона, принятого Верховной Радой 4 июня 2024 года. При нарушении заправки будут платить штраф – 21 196 грн/1000 л.

Помимо уменьшения выбросов, этот закон позволит снизить зависимость Украины от нефтепродуктов, говорит Сергей Куюн, директор «Консалтинговой группы А-95».

В Украине качественную смесь бензина и этанола не производят, крупнейшие сети АЗС планируют ее импортировать. Почувствуют ли автовладельцы изменения в цене и качестве топлива – читайте в материале Forbes Ukraine.