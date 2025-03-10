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«Ориентация – экспорт». Биотопливо в мае станет обязательной добавкой к бензину в Украине. Кто зарабатывает на рынке объемом 3,6 млрд грн

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes
Ольга Чайка /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

3 хв читання

Завод із виробництва біопалива /Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

В 2024 году украинские предприятия произвели 92 000 т биоэтанола и почти весь экспортировали. Фото Jonathan Raa/NurPhoto via Getty Images

ОККО, «Эпицентр» строят собственные мощности по производству биоэтанола и составят конкуренцию спиртовым и сахарным заводам. Сколько это стоит и на что они рассчитывают?

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В мае 2025 года в Украине станет обязательным добавление к бензину не менее 5% биотоплива. Штраф за проданную 1000 л без такой доли – 21 196 грн.

Данная норма обеспечит в Украине в течение 2025 года продажу до 80 000 т биотоплива из расчета общего объема потребления горючего в пределах 1,1–1,5 млн т, прогнозирует Тарас Миколаенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола.

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