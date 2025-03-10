«Ориентация – экспорт». Биотопливо в мае станет обязательной добавкой к бензину в Украине. Кто зарабатывает на рынке объемом 3,6 млрд грн

ОККО, «Эпицентр» строят собственные мощности по производству биоэтанола и составят конкуренцию спиртовым и сахарным заводам. Сколько это стоит и на что они рассчитывают?

В мае 2025 года в Украине станет обязательным добавление к бензину не менее 5% биотоплива. Штраф за проданную 1000 л без такой доли – 21 196 грн.

Данная норма обеспечит в Украине в течение 2025 года продажу до 80 000 т биотоплива из расчета общего объема потребления горючего в пределах 1,1–1,5 млн т, прогнозирует Тарас Миколаенко, исполнительный директор Украинской ассоциации производителей биоэтанола.