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АЗС с 1 мая будут продавать бензин с биоэтанолом. Как это повлияет на качество и стоимость горючего? Объясняют руководители ОККО, WOG, UPG и «Укрнафты»

Анастасия Дэйна /Сергей Пириев для Forbes Ukraine
Анастасия Дэйна
Forbes

3 хв читання

Ціни на пальне, АЗС /Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

Цены на АЗС вряд ли повысятся с 1 мая из-за закона о биоэтаноле, считают топ-менеджеры самых крупных сетей. Фото Зображення згенеровано ШІ Midjourney в співавторстві з Анастасією Савеленко

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С 1 мая бензин в Украине будет продаваться с содержанием биоэтанола. Может ли последний навредить двигателю? Ожидается ли рост цен на горючее? И когда смесь начнут производить в Украине? Объясняют гендиректор WOG Андрей Пивоварский, СЕО ОККО Василий Даниляк, основатель UPG Владимир Петренко и коммерческий директор «Укрнафты» Сергей Федоренко

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