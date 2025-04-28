АЗС с 1 мая будут продавать бензин с биоэтанолом. Как это повлияет на качество и стоимость горючего? Объясняют руководители ОККО, WOG, UPG и «Укрнафты»

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С 1 мая бензин в Украине будет продаваться с содержанием биоэтанола. Может ли последний навредить двигателю? Ожидается ли рост цен на горючее? И когда смесь начнут производить в Украине? Объясняют гендиректор WOG Андрей Пивоварский, СЕО ОККО Василий Даниляк, основатель UPG Владимир Петренко и коммерческий директор «Укрнафты» Сергей Федоренко
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