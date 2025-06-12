У травні 2025 року в Україну було імпортовано понад 5000 т високооктанового бензину марок А-98/100, що є найбільшим місячним показником з 2009 року, або за всю історію спостережень «Консалтингової групи А-95», пише enkorr . Зростання пов’язане з недовірою споживачів до бензину зі спиртом.

Ключові факти

Збільшення постачань високооктанового бензину повʼязане зі зростанням попиту на нього через набуття з 1 травня чинності законом про обов’язкове додавання біоетанолу в бензин. Ця норма не поширюється на бензини з октановим числом 98 і вище.

Частина споживачів з недовірою поставилася до бензину зі спиртом, обравши високооктановий.

Найбільшим постачальником залишається UPG. Компанія завезла 1500 т ресурсу: 90% – за допомогою трейдера Select Energy, решту – від польського виробника Warter Fuels. На другому і третьому місцях – Socar і ОККО. Перша компанія наростила постачання з польського Citronex на 66%, до 780 т, друга – на 21%, до 570 т, з PKN Orlen.

У п’ятірку найбільших постачальників несподівано увійшла «Авіком Рівне» з дебютним постачанням 490 т литовського високооктану.

Загалом кількість охочих імпортувати пальне у травні зросла до 20 з 15 у квітні.

Основними виробниками залишаються PCK Schwedt (ресурс для UPG) і Orlen S.A. (Польща, Литва).

Контекст

Українські автозаправні станції з 1 травня продають бензин, у якому має бути не менше 5% біоетанолу – спирту, який виготовляють із рослин, наприклад кукурудзи. Це вимога закону, ухваленого Верховною Радою 4 червня 2024 року. У разі порушення заправки платитимуть штраф – 21 196 грн/1000 л.

Крім зменшення викидів, цей закон дозволить знизити залежність України від нафтопродуктів, каже Сергій Куюн, директор «Консалтингової групи А-95».

В Україні якісну суміш бензину та етанолу не виготовляють, найбільші мережі АЗС планують її імпортувати. Чи відчують автовласники зміни в ціні та якості пального – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.