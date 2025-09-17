Прослухати матеріал
Компания «Инжур Скай», основателем которой является инвестфонд Inzhur REIT Андрея Журжия, в конце августа обратилась в Антимонопольный комитет (АМКУ) по поводу приобретения ООО «Аскор Компани». Последняя управляет торговым центром Sky Park в центре Винницы и с 2018 года принадлежит Dragon Capital. Об этом говорится в ответе комитета на запрос Forbes Ukraine.
