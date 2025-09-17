Прослухати матеріал
Компанія «Інжур Скай», засновником якої є інвестфонд Inzhur REIT Андрія Журжія, наприкінці серпня звернулася до Антимонопольного комітету (АМКУ) щодо придбання ТОВ «Аскор Компані». Остання управляє торговим центром Sky Park у центрі Вінниці і з 2018 року належить Dragon Capital. Про це йдеться у відповіді комітету на запит Forbes Ukraine.
