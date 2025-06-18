Максим Беляк, более трех лет работавший в должности Chief Product Officer (CPO) в сервисе поиска работы Jooble, объявил о завершении работы в компании. Об этом он сообщил на своей странице в LinkedIn.

Подробности

Максим Беляк присоединился к Jooble в декабре 2021 года. Он возглавил направление агрегации во всех странах присутствия компании, говорилось на сайте компании.

«После 3,5 лет моего плодотворного сотрудничества Jooble ищет нового CPO. Я двигаюсь дальше в новую роль и компанию», – написал Беляк.

Новое место работы он не раскрывает. «Это крупный бизнес, один из самых больших и динамичных в Украине», – прокомментировал Беляк Forbes Ukraine свою будущую позицию.

Контекст

Jooble – второй в мире по посещаемости агрегатор вакансий, работающий в 67 странах. Компанию в 2006-м основали Роман Прокофьев и Евгений Собакарев.

В мае 2022 года Jooble запустила стартап-студию и инвестировала в образовательный стартап JayJay, сервис онлайн-рекрутинга Adsee и маркетплейс для рекрутеров-фрилансеров Teraz Work. На портале поиска работы ежедневно добавляется по 300 000 вакансий, сайт каждый день посещают около 1 млн человек.