Максим Бєляк, який понад три роки працював на посаді Chief Product Officer (CPO) у сервісі пошуку роботи Jooble, оголосив про завершення роботи у компанії. Про це він повідомив на своїй сторінці у LinkedIn.
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Деталі
- Максим Бєляк приєднався до Jooble у грудні 2021-го. Він очолив напрям агрегації в усіх країнах присутності компанії, йшлося на сайті компанії.
- «Після 3,5 років моєї плідної співпраці Jooble шукає нового CPO. Я рухаюся далі в нову роль і компанію», – написав Бєляк.
- Нове місце роботи він не розкриває. «Це великий бізнес, один із найбільших і динамічних в Україні», – прокоментував Forbes Ukraine Бєляк свою майбутню позицію.
Контекст
Jooble – другий у світі за відвідуваністю агрегатор вакансій, який працює у 67 країнах. Компанію у 2006-му заснували Роман Прокоф’єв і Євген Собакарьов.
У травні 2022-го Jooble запустила стартап-студію й інвестувала в освітній стартап JayJay, сервіс онлайн-рекрутингу Adsee та маркетплейс для рекрутерів-фрілансерів Teraz Work. На порталі пошуку роботи щодня додається по 300 000 вакансій, сайт кожного дня відвідують близько 1 млн людей.
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