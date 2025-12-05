Китайский производитель графических процессоров (GPU) основан в 2020 году в Пекине. Компанию называют «китайской Nvidia» из-за фокуса на ИИ-чипах для тренировки и инференса искусственного интеллекта. Основатель и CEO – Чжан Цзяньчжун, бывший вице-президент Nvidia с 14-летним опытом в компании.

За 2024 год Moore Threads получила выручку в размере 438 млн юаней ($61 млн), что на 254% больше, чем годом ранее; за девять месяцев 2025 года доход составил 785 млн юаней ($109 млн), +182% год к году, а прогноз на весь 2025-й – до 1,5 млрд юаней ($208 млн).

При этом компания остается убыточной: совокупные чистые убытки за последние три года превысили 5 млрд юаней ($695 млн), а за девять месяцев 2025 года чистый убыток составил 724 млн юаней ($100 млн), что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководство планирует достичь прибыльности к 2027 году.