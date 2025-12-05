Акции китайского производителя графических процессоров (GPU) Moore Threads стремительно выросли в дебютный день на бирже Шанхая, подорожав более чем в пять раз от цены размещения. Компания умудрилась провести одно из самых успешных технологических IPO года, несмотря на американские санкции, пишет CNBC.
Детали
- Акции Moore Threads, одного из крупнейших производителей GPU, которого часто называют «китайской Nvidia», подскочили более чем на 400% в первый день торгов после листинга на сумму $1,1 млрд. Бумаги закрылись на уровне 600,5 юаня – более чем в пять раз выше IPO-цены 114,28 юаня.
- Компания, которая пока остается убыточной, заявила, что средства от IPO пойдут на ускорение ключевых R&D-проектов, прежде всего развитие собственных GPU для тренировки и инференса моделей ИИ. Часть привлеченных денег будет направлена на пополнение оборотного капитала.
Moore Threads Technology Co.
Китайский производитель графических процессоров (GPU) основан в 2020 году в Пекине. Компанию называют «китайской Nvidia» из-за фокуса на ИИ-чипах для тренировки и инференса искусственного интеллекта. Основатель и CEO – Чжан Цзяньчжун, бывший вице-президент Nvidia с 14-летним опытом в компании.
За 2024 год Moore Threads получила выручку в размере 438 млн юаней ($61 млн), что на 254% больше, чем годом ранее; за девять месяцев 2025 года доход составил 785 млн юаней ($109 млн), +182% год к году, а прогноз на весь 2025-й – до 1,5 млрд юаней ($208 млн).
При этом компания остается убыточной: совокупные чистые убытки за последние три года превысили 5 млрд юаней ($695 млн), а за девять месяцев 2025 года чистый убыток составил 724 млн юаней ($100 млн), что на 19% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Руководство планирует достичь прибыльности к 2027 году.
Контекст
Успешный выход Moore Threads на биржу произошел, несмотря на санкции США, введенные в 2023 году, которые ограничили доступ компании к передовым производственным технологиям и мощностям. Однако на фоне политики Пекина о сокращении зависимости от американских чипов, в частности от Nvidia, компания стала частью быстрорастущей экосистемы китайских производителей ИИ-процессоров.
Среди других игроков в сегменте – Huawei, Cambricon, чья капитализация в Шанхае выросла более чем на 100% с начала года, а также новые участники рынка вроде Enflame Technology и Biren Technology.
Параллельно китайские регуляторы ускоряют согласование новых IPO в полупроводниковой сфере, чтобы стимулировать развитие собственных технологий и закрыть спрос на GPU, который больше не может удовлетворить Nvidia из-за экспортных ограничений США и китайских контрмер.
