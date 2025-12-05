Китайський виробник графічних процесорів (GPU) заснований у 2020 році в Пекіні. Компанію називають «китайською Nvidia» через фокус на ШІ-чипах для тренування та інференсу штучного інтелекту. Засновник і CEO – Чжан Цзяньчжун, колишній віцепрезидент Nvidia з 14-річним досвідом у компанії.

За 2024 рік Moore Threads отримала виручку в розмірі 438 млн юанів ($61 млн), що на 254% більше, ніж роком раніше; за дев’ять місяців 2025 року дохід склав 785 млн юанів ($109 млн), +182% рік до року, а прогноз на весь 2025 рік – до 1,5 млрд юанів ($208 млн).

При цьому компанія залишається збитковою: сукупні чисті збитки за останні три роки перевищили 5 млрд юанів ($695 млн), а за дев’ять місяців 2025 року чистий збиток становив 724 млн юанів ($100 млн), що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Керівництво планує досягти прибутковості до 2027 року.