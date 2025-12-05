Акції китайського виробника графічних процесорів (GPU) Moore Threads стрімко зросли у дебютний день на біржі Шанхая, подорожчавши більш ніж у пʼять разів від ціни розміщення. Компанія примудрилася провести одне з найуспішніших технологічних IPO року, попри американські санкції, пише CNBC.
- Акції Moore Threads, одного з найбільших виробників GPU, якого часто називають «китайською Nvidia», підскочили більш ніж на 400% у перший день торгів після лістингу на суму $1,1 млрд. Папери закрилися на рівні 600,5 юаня – більш ніж у п’ять разів вище за IPO-ціну 114,28 юаня.
- Компанія, яка поки що залишається збитковою, заявила, що кошти від IPO підуть на прискорення ключових R&D-проєктів, насамперед розвитку власних GPU для тренування та інференсу моделей ШІ. Частина залучених грошей буде спрямована на поповнення оборотного капіталу.
Moore Threads Technology Co.
Китайський виробник графічних процесорів (GPU) заснований у 2020 році в Пекіні. Компанію називають «китайською Nvidia» через фокус на ШІ-чипах для тренування та інференсу штучного інтелекту. Засновник і CEO – Чжан Цзяньчжун, колишній віцепрезидент Nvidia з 14-річним досвідом у компанії.
За 2024 рік Moore Threads отримала виручку в розмірі 438 млн юанів ($61 млн), що на 254% більше, ніж роком раніше; за дев’ять місяців 2025 року дохід склав 785 млн юанів ($109 млн), +182% рік до року, а прогноз на весь 2025 рік – до 1,5 млрд юанів ($208 млн).
При цьому компанія залишається збитковою: сукупні чисті збитки за останні три роки перевищили 5 млрд юанів ($695 млн), а за дев’ять місяців 2025 року чистий збиток становив 724 млн юанів ($100 млн), що на 19% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Керівництво планує досягти прибутковості до 2027 року.
Успішний вихід Moore Threads на біржу стався, попри санкції США, запроваджені у 2023 році, які обмежили доступ компанії до передових виробничих технологій і потужностей. Проте на тлі політики Пекіну про скорочення залежності від американських чипів, зокрема від Nvidia, компанія стала частиною швидкозростаючої екосистеми китайських виробників ШІ-процесорів.
Серед інших гравців у сегменті – Huawei, Cambricon, чия капіталізація у Шанхаї зросла більш ніж на 100% від початку року, а також нові учасники ринку на кшталт Enflame Technology та Biren Technology.
Паралельно китайські регулятори пришвидшують погодження нових IPO у напівпровідниковій сфері, щоб стимулювати розвиток власних технологій та закрити попит на GPU, який більше не може задовольнити Nvidia через експортні обмеження США та китайські контрзаходи.
