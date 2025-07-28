Курс евро 28 июля показал наибольшее дневное падение с мая, поскольку инвесторы обеспокоены потенциальным негативным влиянием нового торгового соглашения между ЕС и США на экономику блока, пишет FT .

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В понедельник курс евро упал на 1% до $1,162 в паре с долларом и на 0,9% по отношению к фунту стерлингов. Это самое большое падение валюты за день с мая этого года.

Причиной падения стало соглашение, заключенное между ЕС и США накануне: согласно его условиям, большинство европейского экспорта в США будут облагаться пошлиной в 15%. Хотя это ниже 30%, которые ранее грозил ввести Дональд Трамп, инвесторы считают договоренность ударом по европейскому экспортному сектору.

Рынки, которые сначала положительно восприняли сам факт заключения сделки, быстро утратили оптимизм. В частности, индекс DAX в Германии снизился на 1% до завершения торгов.

Эксперты отмечают, что договоренность фактически ухудшает, а не улучшает торговые отношения. Премьер-министр Франции Франсуа Байру подверг резкой критике соглашение, заявив, что ЕС «согласился на подчинение». С критикой также выступили правые политики во Франции и Германии.

Между тем Дональд Трамп заявил в Шотландии, что введет 20% пошлину для стран, которые не заключат отдельных торговых договоренностей с США, а также анонсировал пошлины на фармацевтическую продукцию в ближайшее время.

Контекст

США и ЕС заключили торговое соглашение, в результате которого на большую часть европейского экспорта, включая автомобили, будет наложена пошлина в размере 15%. Новое соглашение стало частью торговой стратегии администрации Трампа, стремящейся перераспределить баланс в глобальной торговле в пользу США.

Еврокомиссия позиционирует соглашение как шаг к стабильности, однако рынки и отдельные правительства стран ЕС видят в нем уступки со стороны Брюсселя.