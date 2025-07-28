Курс євро 28 липня показав найбільше денне падіння з травня, оскільки інвестори занепокоєні потенційним негативним впливом нової торговельної угоди між ЄС і США на економіку блоку, пише FT .

Деталі

У понеділок курс євро впав на 1% до $1,162 у парі з доларом і на 0,9% щодо фунта стерлінгів. Це найбільше падіння валюти за день з травня цього року.

Причиною падіння стала угода, укладена між ЄС і США напередодні: згідно з її умовами, більшість європейського експорту до США обкладатиметься митом у 15%. Хоча це нижче від 30%, які раніше погрожував ввести Дональд Трамп, інвестори вважають домовленість ударом по європейському експортному сектору.

Ринки, які спершу позитивно сприйняли сам факт укладання угоди, швидко втратили оптимізм. Зокрема, індекс DAX у Німеччині знизився на 1% до завершення торгів.

Експерти наголошують, що домовленість фактично погіршує, а не покращує торговельні відносини. Прем’єр-міністр Франції Франсуа Байру різко розкритикував угоду, заявивши, що ЄС «погодився на підпорядкування». З критикою також виступили праві політики у Франції та Німеччині.

Тим часом Дональд Трамп заявив у Шотландії, що запровадить 20% мито для країн, які не укладуть окремих торговельних домовленостей із США, а також анонсував мита на фармацевтичну продукцію найближчим часом.

Контекст

США та ЄС уклали торговельну угоду, в результаті якої на більшу частину європейського експорту, включаючи автомобілі, буде накладено мито у розмірі 15%. Нова угода стала частиною торговельної стратегії адміністрації Трампа, яка прагне перерозподілити баланс у глобальній торгівлі на користь США.

Єврокомісія позиціонує угоду як крок до стабільності, однак ринки та окремі уряди країн ЄС вбачають у ній поступки з боку Брюсселя.